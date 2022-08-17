إيلون ماسك سيتمكن من الوصول إلى ملفات "تويتر" السرية

حقق الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، انتصارًا جزئيًّا على منصة التدوين المصغر "تويتر"، بعد صدور حكم قضائي يمكّنه من الوصول إلى عدد من ملفات "تويتر" السرية.
وأظهر الحكم الذي أصدرته القاضية كاثالين ماكورميك، أنه سيمكن لـ"ماسك" الوصول إلى الملفات الخاصة بـ22 موظفًا في تويتر، من بينهم الرئيس السابق للمنتجات الاستهلاكية في تويتر، كايفون بيكبور.
وسيمكن من خلال هذه الوثائق من إثبات فرضيته بوجود حسابات مزيفة أكبر مما هو معلن في منصة "تويتر"، لإلغاء صفقة استحواذه على المنصة بقيمة 44 مليار دولار.
وادعى محامو ماسك، أن إدارة تويتر وضعت حواجز عديدة أمام محاولة ماسك التحقق من بيانات عدد مستخدمي تويتر النشطين، وإمكانية وجود "ربوتات" (مستخدمين مزيفين) في المنصة؛ حيث يشكّك ماسك في نسبة أقل من 5% التي سبق أن أعلنتها تويتر.
ويُعد الوصول إلى ملفات بيكبور كنزًا ثمينًا لماسك؛ لأنه المسؤول عن أدوات تويتر المختلفة وخدماتها الجديدة، ولديه حق الوصول الكامل إلى كافة بياناتها.
وقال محامي ماسك، أليكس سبيرو: "نتطلع إلى مراجعة ملفات بيكبور؛ لأنها ستقدم لنا الحقيقة الكاملة حول بيانات تويتر الصحيحة".