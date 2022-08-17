إيلون ماسك سيتمكن من الوصول إلى ملفات "تويتر" السرية

وادعى محامو ماسك، أن إدارة تويتر وضعت حواجز عديدة أمام محاولة ماسك التحقق من بيانات عدد مستخدمي تويتر النشطين، وإمكانية وجود "ربوتات" (مستخدمين مزيفين) في المنصة؛ حيث يشكّك ماسك في نسبة أقل من 5% التي سبق أن أعلنتها تويتر.