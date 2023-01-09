تقارير: "تويتر" ستجري المزيد من التسريحات لموظفيها

أفادت تقارير صحفية عالمية أن منصة التدوين المصغر "تويتر" تستعد لمزيد التسريحات للعاملين بالمنصة، بالأخص في فريق الإشراف على المحتوى العالمي.
وأوضح تقرير منشور عبر وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن "تويتر" تستعد لمزيد من التخفيف في القوى العاملة لديها، حيث ستقوم بعمليات تسريح للعاملين في الإشراف على المحتوى العالمي بالأخص مكاتبها في دبلن وسنغافورة.
من بين أبرز ضحايا حملة الإقالات الجديدة، أنالويزا دومينجيز المدير الأول السابق لسياسة الإيرادات في "تويتر".
وأكدت إيلا إروين رئيسة قسم الثقة والأمان في "تويتر" أن الشركة قامت مؤخرًا بتسريح المزيد من الموظفين، لكنها عارضت الفرق المتأثرة بالتخفيضات.
وقالت إروين: "كان من المنطقي دمج الفرق تحت قائد واحد (بدلًا من اثنين) على سبيل المثال، وتويتر ألغى الأدوار في المجالات التي لم ترَ فيها الشركة حجمًا كافيًا لتبرير إنفاق المواهب".