تقارير: "تويتر" ستجري المزيد من التسريحات لموظفيها

وقالت إروين: "كان من المنطقي دمج الفرق تحت قائد واحد (بدلًا من اثنين) على سبيل المثال، وتويتر ألغى الأدوار في المجالات التي لم ترَ فيها الشركة حجمًا كافيًا لتبرير إنفاق المواهب".