"تويتر" تصدم مستخدميها بهذا الإعلان حول "الحد من التغريدات"

صدمت منصة التدوين المصغر "تويتر" مستخدميها بتصريحات جديدة حول قرارها المثير للجدل بـ”الحد من تصفح المستخدمين للتغريدات".
وقالت تويتر في تدوينة عبر مدونتها الرسمية إنه لا يمكن -حتى الآن- تطوير تقنية تعطي مستخدميها إنذارًا بقرب وصولهم إلى حد عدد التغريدات التي يمكنهم قراءتها يوميًّا.
وأوضحت تويتر أن تقييد التغريدات المفروض مؤقت، لحين اكتشاف البرامج الروبوتية والعناصر السيئة الأخرى التي تُلحِق الضرر بالمنصة والقضاء عليها؛ مشيرة إلى أن أي "إشعار مسبق بشأن هذه الإجراءات كان سيسمح للأشخاص السيئين بتغيير سلوكهم لتجنب اكتشافهم".
وتقول تويتر إن حدود تصفح التغريدات تؤثر حاليًا على نسبة صغيرة من المستخدمين، وستوفر تحديثًا عند اكتمال هذه الجهود.