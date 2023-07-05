"تويتر" تصدم مستخدميها بهذا الإعلان حول "الحد من التغريدات"

وقالت تويتر في تدوينة عبر مدونتها الرسمية إنه لا يمكن -حتى الآن- تطوير تقنية تعطي مستخدميها إنذارًا بقرب وصولهم إلى حد عدد التغريدات التي يمكنهم قراءتها يوميًّا.