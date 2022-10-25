عادت خدمات تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب" بصورة تدريجية إلى العمل لدى معظم المستخدمين حول العالم، بعد ساعات من الانقطاع الكامل.
وأظهر مؤشر "داون ديتكتور" المعنيّ برصد التطبيقات المعطلة حول العالم، عودة تدريجية لخدمات واتساب حول العالم.
ولم تعلن إدارة شركة "ميتا" المشغّلة لتطبيق "واتساب" سبب انقطاع الخدمة عن ملايين مستخدميها.
واكتفت إدارة واتساب بالقول في تصريحات لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليًا مشكلة في إرسال الرسائل ونعمل على استعادة واتساب للجميع في أسرع وقت ممكن".