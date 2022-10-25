عودة تدريجية لخدمات "واتساب" حول العالم

واكتفت إدارة واتساب بالقول في تصريحات لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليًا مشكلة في إرسال الرسائل ونعمل على استعادة واتساب للجميع في أسرع وقت ممكن".