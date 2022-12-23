"فيسبوك" توافق على تسوية قضية الخصوصية مقابل 725 مليون دولار

ولم تعترف شركة "ميتا" بأي خطأ كجزء من التسوية، التي لا تزال خاضعة لموافقة قاضٍ فيدرالي، حيث قالت في بيان لها: "على مدى السنوات الثلاث الماضية، قمنا بتجديد نهجنا تجاه الخصوصية وطبّقنا برنامج خصوصية شامل".