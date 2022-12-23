"فيسبوك" توافق على تسوية قضية الخصوصية مقابل 725 مليون دولار

وافقت شركة Meta، الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، على تسوية قضية كامبريدج أناليتيكا Cambridge Analytic مقابل دفع مبلغ 725 مليون دولار، وفق ما تضمنه ملف من محكمة المقاطعة الأمريكية.
جاء ذلك كتسوية مقترحة لحل قضية مفتوحة منذ عام 2018، حيث تم اتهام شركة فيسبوك بالسماح لشركة استشارية تابعة لجهة خارجية بالوصول إلى بيانات ما يقرب من 87 مليون مستخدم.
ولم تعترف شركة "ميتا" بأي خطأ كجزء من التسوية، التي لا تزال خاضعة لموافقة قاضٍ فيدرالي، حيث قالت في بيان لها: "على مدى السنوات الثلاث الماضية، قمنا بتجديد نهجنا تجاه الخصوصية وطبّقنا برنامج خصوصية شامل".
وأضافت: "التسوية كانت في مصلحة مجتمعنا ومساهمينا".
من جانبه، قال المحامون الرئيسيون للمدعين في بيان: "هذه التسوية التاريخية ستوفر راحة ذات مغزى للفصل في قضية الخصوصية المعقدة والجديدة هذه".
يذكر أن شركة كامبريدج أناليتيكا Cambridge Analytic وهي شركة أفلست الآن، قد عملت في الحملة الرئاسية الناجحة لدونالد ترامب في عام 2016، وحصلت على معلومات شخصية من حسابات Facebook لتوصيف الناخبين واستهدافهم دون موافقة المستخدمين.