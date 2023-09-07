بريطانيا تنفي خططها لإجبار تطبيقات المراسلة على الوصول لرسائل المستخدمين الخاصة

نفت الحكومة البريطانية أنها ستغير خططها لإجبار تطبيقات المراسلة على الوصول إلى الرسائل الخاصة للمستخدمين إذا طلبت الهيئات التنظيمية هذا الأمر.
وكانت هناك مواجهة بين حكومة المملكة المتحدة وشركات التكنولوجيا حول بند في مشروع قانون السلامة عبر الإنترنت يتعلق بالرسائل المشفرة على تطبيقات مثل "واتساب".
وينص مشروع القانون على أنه إذا كانت هناك مخاوف بشأن محتوى إساءة معاملة الأطفال، فقد يتعين على شركات التكنولوجيا الوصول إليه.
لكن منصات مثل "واتساب" و"سيجنال" و"آي ميسدج" تقول إنها لا تستطيع الوصول إلى رسائل أي شخص أو عرضها دون تدمير حماية الخصوصية الحالية لجميع المستخدمين، وهددت بمغادرة المملكة المتحدة بدلاً من المساس بأمن الرسائل.
واحتدم النقاش لعدة أشهر وتحول بالنسبة للبعض إلى جدال حول الخصوصية مقابل حماية الأطفال، وتصر الحكومة على أنه من الممكن الحصول على كليهما.
ومن المقرر أن يصبح مشروع قانون السلامة على الإنترنت قانونًا في الخريف، وأن يمر بمرحلته النهائية في مجلس اللوردات يوم الأربعاء قبل أن يعود إلى مجلس العموم.
ونفت الحكومة أن يكون موقفها قد تغير، وأوضحت في بيان بمجلس اللوردات، أنه إذا كانت تقنية الوصول إلى الرسائل دون اختراق أمنها غير موجودة، فسيكون لدى الهيئة التنظيمية البريطانية القدرة على مطالبة الشركات بتطوير القدرة على تحديد وإزالة الأطفال غير القانونيين، ومحتوى الاعتداء الجنسي على منصاتهم.
في الواقع، ذكر مشروع القانون بالفعل أن الهيئة التنظيمية Ofcom لن تطلب من شركات التكنولوجيا الوصول إلى الرسائل إلا بعد تطوير "التكنولوجيا الممكنة" والتي تستهدف على وجه التحديد محتوى إساءة معاملة الأطفال فقط وليس كسر التشفير.
وكلفت الحكومة شركات التكنولوجيا باختراع هذه الأدوات.
وقال المتحدث باسم الحكومة: "كما كان الحال دائمًا، كملاذ أخير، على أساس كل حالة على حدة وفقط عندما يتم استيفاء ضمانات الخصوصية الصارمة، فإن [مشروع القانون] سيمكن Ofcom من توجيه الشركات إما لاستخدام أو بذل قصارى جهدها".
ويشير بعض خبراء الأمن إلى أن مثل هذه الأدوات التقنية قد لا تكون موجودة على الإطلاق، وتقول شركات التكنولوجيا نفسها إن ذلك غير ممكن.
ونشر رئيس واتساب، ويل كاثكارت، على موقع X الأربعاء أن "الحقيقة تظل أن فحص رسائل الجميع من شأنه أن يدمر الخصوصية كما نعرفها".
وقالت ميريديث ويتاكر، رئيسة تطبيق المراسلة المشفرة Signal، في وقت سابق إنه "تفكير سحري" للاعتقاد بأنه يمكننا الحصول على الخصوصية "ولكن فقط للأخيار".
وتابعت: "نأمل أن نرى المزيد من التقدم خلال الأيام المقبلة، ومن الأفضل تقديم التزامات أقوى في نص مشروع القانون".