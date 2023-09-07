بريطانيا تنفي خططها لإجبار تطبيقات المراسلة على الوصول لرسائل المستخدمين الخاصة

ونفت الحكومة أن يكون موقفها قد تغير، وأوضحت في بيان بمجلس اللوردات، أنه إذا كانت تقنية الوصول إلى الرسائل دون اختراق أمنها غير موجودة، فسيكون لدى الهيئة التنظيمية البريطانية القدرة على مطالبة الشركات بتطوير القدرة على تحديد وإزالة الأطفال غير القانونيين، ومحتوى الاعتداء الجنسي على منصاتهم.