تقارير: "ماسك" هدّد وسيلة إعلامية أمريكية بسحب حسابها على "تويتر"

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك هدد الإذاعة الوطنية الأمريكية "إن بي آر" بسحب حسابها على منصة التدوين المصغر "تويتر"؛ بسبب عدم نشاطهم.
وكان "ماسك" قد أعاد علامة التوثيق "الزرقاء" إلى حساب "إن بي آر"، لكن لم يُزِل عنها شعار "وسيلة تابعة للدولة"، وهو ما اعتبرته الإذاعة بأنه أمر غير مقبول ورفضت تفعيل حسابها على "تويتر".
ونشرت "إن بي آر" تفاصيل رسالة بريد إلكتروني مرسلة من "ماسك" إلى الإذاعة الوطنية الأمريكية، يسألهم فيها عن نيّتهم العودة لتفعيل حسابهم على "تويتر"، مهددًا إياهم بأنه في حالة عدم عودتهم سيتم إعادة تعيين حسابهم لمؤسسة أخرى.
وكانت "إن بي آر" قد أعلنت في وقت سابق نيّتها التخلي عن نشر محتواها على منصة "تويتر" بالكامل بعد إجراء وضع شعار "ممول من الدولة" على حسابها، والذي وصفته بأنه تسبب في ضرر مادي ومعنوي كبير بالمؤسسة.
وقالت "إن بي آر" حينها إن هذه التسمية "غير دقيقة ومضللة؛ لأننا شركة خاصة غير ربحية تتمتع باستقلالية تحريرية".
ورغم أن "تويتر" اتخذت قرارًا لاحقًا بإزالة وسم "وسيلة ممولة من الدولة" لم تستعِد الإذاعة الوطنية الأمريكية نشاطها على "تويتر" حتى الآن.
لكن هل يمكن لـ"ماسك" فعليًا سحب حساب "إن بي آر" منهم؟ فبموجب سياسة "تويتر"، يمكن للمستخدمين ببساطة تسجيل الدخول مرة واحدة كل 30 يومًا للحفاظ على حسابهم نشطًا.
علاوةً على ذلك، قالت إنه قد يتم حذف الحسابات نهائيًا بسبب عدم النشاط، لكنها "لا يمكنها إصدار أسماء مستخدمين غير نشطة في هذا الوقت".
وجاء في بريد "ماسك" إلى "إن بي آر" قوله لهم: سياسة تويتر الجديدة، ستقضي بإعادة تدوير الحسابات الخاملة نهائيًا، وستطبق هذه السياسات على جميع الحسابات، ولن يكون هناك معاملة خاصة لكم".
ولم تصدر بعد "تويتر" أي تحديث لسياساتها بشأن الحسابات الخاملة، أو تحديث لشروط سحب الحسابات من المستخدمين أو وسائل الإعلام.