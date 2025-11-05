واتساب تطلق نسخة لساعات "أبل" تُمكّن من قراءة الرسائل والرد وتلقي المكالمات

أعلنت “واتساب” التابعة لـ“ميتا” إطلاق نسخة موجهة لساعة “أبل ووتش سيريس 4” وما بعدها على “watchOS 10”.
و تتيح النسخة قراءة الرسائل والرد عليها وتلقي إشعارات المكالمات وتسجيل الرسائل الصوتية وإرسالها، إضافة إلى ردود سريعة بالرموز التعبيرية وعرض صور وملصقات بدقة أعلى واطلاع أوسع على سجل الدردشة.
وأكدت الشركة في مدونتها أن التراسل والمكالمات يظلان مشفرين بالكامل، مع خطط لإضافة مزيد من المزايا لاحقاً.
وهذه الخطوة تعني نهاية عصر الإزعاج الذي كان يعانيه ثلاثة مليارات مستخدم لـ"واتس آب" حول العالم، حيث لم يعودوا مضطرين لإخراج هواتفهم من جيوبهم أو حقائبهم في كل مرة تصل فيها رسالة جديدة.
وتؤكد الشركة المملوكة لـ"ميتا" أن تجربة الاستخدام على الساعة الذكية ستكون بنفس سلاسة وجودة التجربة على الهواتف، مع وعد بتطويرها بشكل مستمر.