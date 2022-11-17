تقارير: "تويتر" تنوي أن تعيد تقنية "التشفير الكامل" للرسائل المباشرة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التدوين المصغر "تويتر"، تنوي إعادة تقنية التشفير الكامل "من النهاية إلى النهاية" للرسائل المباشرة.
وأوضح تقرير عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تطبيق "تويتر" على نظام تشغيل أندرويد يسعى حاليًا لاعتماد تقنيات تشفير الرسائل المباشرة عبر "تويتر"، وستبقى مدة قيد الاختبار قبل طرحها بصورة رسمية للمستخدمين.
وكانت "تويتر" تختبر هذه التقنية منذ عام 2018، ولكنها لم ترَ النور على الإطلاق، وعادت مجددًا التقارير تتحدث عن إحياء مالك المنصة الجديد إيلون ماسك المشروع مجددًا.