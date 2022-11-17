تقارير: "تويتر" تنوي أن تعيد تقنية "التشفير الكامل" للرسائل المباشرة

وكانت "تويتر" تختبر هذه التقنية منذ عام 2018، ولكنها لم ترَ النور على الإطلاق، وعادت مجددًا التقارير تتحدث عن إحياء مالك المنصة الجديد إيلون ماسك المشروع مجددًا.