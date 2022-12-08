تقارير: تويتر تنوي رفع أسعار اشتراكات "بلو" لهذه الفئة من المستخدمين

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا إنفورميشن" أن تويتر تنوي رفع اشتراكات "بلو" على كل الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "آي أو إس" إلى 11 دولارًا أمريكيًّا شهريًّا.