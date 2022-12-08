تقارير: تويتر تنوي رفع أسعار اشتراكات "بلو" لهذه الفئة من المستخدمين

كشفت تسريبات صحفية أن منصة التدوين المصغر "تويتر"، تنوي رفع اشتراكات خدمة "بلو" لفئة معينة من المستخدمين.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا إنفورميشن" أن تويتر تنوي رفع اشتراكات "بلو" على كل الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "آي أو إس" إلى 11 دولارًا أمريكيًّا شهريًّا.
ولكن اشتراكات "بلو" حتى الآن على إصدارات "الويب"؛ لا تزال تكلف 7 دولارات شهريًّا فقط.
وتتضمن الخدمات الجديدة على "بلو" الحصول على شارة التحقق الزرقاء الخاصة بموقع الويب.
وتفيد التقارير بأن من المتوقع أن يتم تعميم الزيادة في اشتراكات "بلو" على باقي الإصدارات.