"تيك توك" تنفي اتهامات أمريكية بتتبعها أفراداً في الولايات المتحدة

ويتهم التقرير الأمريكي، "تيك توك" بأنه يمتلك خططاً سرية لاستخدام التطبيق لتتبع الموقع الشخصي لبعض المواطنين الأمريكيين المحدّدين، من دون تحديد هوية الأفراد، وسبب جمعها المعلومات حولهم، لكنها تكون مركزة بشكل رئيسٍ في القسم المسؤول عن النظر في سوء السلوك المحتمل من قِبل موظفي الشركة الحاليين والسابقين.