"تيك توك" تنفي اتهامات أمريكية بتتبعها أفراداً في الولايات المتحدة

نفى تطبيق المقاطع القصيرة "تيك توك"، اتهامات لوسائل إعلام أمريكية لشركة "بيت دانس"، الشركة الأم للتطبيق، بأنها تستخدم التطبيق لتتبع أفرادٍ في الولايات المتحدة.
وكانت مجلة "فوربس" الأمريكية قد نشرت تقريراً يتهم "تيك توك" بجمع معلومات دقيقة عن الموقع الجغرافي للمستخدمين في الولايات المتحدة لمراقبتهم.
وأوضح "تيك توك"، أنه لا يجمع معلومات دقيقة عن مواقع مستخدمين، ولا يستخدمها في مراقبة الأشخاص.
ويتهم التقرير الأمريكي، "تيك توك" بأنه يمتلك خططاً سرية لاستخدام التطبيق لتتبع الموقع الشخصي لبعض المواطنين الأمريكيين المحدّدين، من دون تحديد هوية الأفراد، وسبب جمعها المعلومات حولهم، لكنها تكون مركزة بشكل رئيسٍ في القسم المسؤول عن النظر في سوء السلوك المحتمل من قِبل موظفي الشركة الحاليين والسابقين.
وذكر التقرير أن "تيك توك" جمع بيانات حول موقع أحد المواطنين الأمريكيين الذي لم يتم توظيفه من قِبل الشركة في أكثر من حالة من دون تحديد سبب ذلك الأمر.