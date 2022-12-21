"لينوفو" تكشف النقاب عن جهازيْ حاسب "كروم بوك" جديدين.. هذه مواصفاتهما

كشفت شركة "لينوفو"، النقاب عن جهازي حاسب جديدين من نوع "كروم بوك"، ستعرضهما بصورة رسمية في مؤتمر المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية "سي إي إس" بولاية لاس فيجاس الأمريكية.
وأوضحت "لينوفو" أن حاسبيْها الجديدين هما "فليكس 3 آي كروم بوك"، وهو حاسب محمول كامل، و"آيديا باد فليكس آي 3" الذي يندرج تحت بند "2×1"؛ حيث يجمع بين الحاسب المحمول والحاسب اللوحي الذي يعمل بنظام تشغيل "كروم أو إس" مع الكثير من خيارات الاتصال.
وفي الوقت نفسه، كشفت لينوفو النقاب أيضًا عن لوحيّ جديد أطلقت عليه اسم "إم 9"، ويعمل بنظام تشغيل "أندرويد" بشاشة ذات قياس 9 بوصة.
أما بالنسبة لجهازي "كروم بوك" فهما يأتيان بشاشة أكبر بقياس 12.2 بوصة، ومزود بمعالج "إنتل إن 100" أو "إنتل إن 200" مع معالج رسوميات من إنتل أو آخر منفصل من "نيفديا".
وسيتم دعم الحاسبيْن بسعة تخزين عشوائي "رام" 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت قابلة للتوسعة.
كما سيدعمان تقنيات "بلوتوث 5.2"، وشبكة الإنترنت اللاسلكي الأكثر سرعة "واي فاي 6 إي"، وكاميرا ويب بدقة 720 بكسل أو 1080 بكسل.
أما بالنسبة لحاسب "إم 9" اللوحي، فسيأتي بشاشة 9 بوصات بدقة 1340×800 بيكسل، وسيكون وزنه أقل من رطل واحد، وسيكون مدعومًا بمعالج من نوع "ميديا تيك هيليو جي 80 ثماني النواة"، وببطارية ذات قدرة 5100 ميللي أمبير في الساعة.
وسيكون هناك عدة إصدارات من الحاسب تختلف في سعة "رام" والتخزين الداخلي؛ حيث تأتي الخيارات "3+32 جيجابايت" أو "4+64 جيجابايت" أو "4+128 جيجابايت".
ومن المتوقع أن يتم طرح حواسيب "لينوفو" في الأسواق في مايو 2023 بسعر تنافسي كبير يصل إلى 350 دولارًا أمريكيًّا؛ فيما سيتم طرح حاسبها اللوحي "إم 9" في الربع الثاني من عام 2023 بسعر 140 دولارًا أمريكيًّا.