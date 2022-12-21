"لينوفو" تكشف النقاب عن جهازيْ حاسب "كروم بوك" جديدين.. هذه مواصفاتهما

وأوضحت "لينوفو" أن حاسبيْها الجديدين هما "فليكس 3 آي كروم بوك"، وهو حاسب محمول كامل، و"آيديا باد فليكس آي 3" الذي يندرج تحت بند "2×1"؛ حيث يجمع بين الحاسب المحمول والحاسب اللوحي الذي يعمل بنظام تشغيل "كروم أو إس" مع الكثير من خيارات الاتصال.