تحذيرٌ عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني في منتجات Mozilla

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنيًّا عالي الخطورة، بخصوص تحديث أمني في منتجات "موزيلا" Firefox ESR، وFirefox.
وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التحديث قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وتنفيذ ثغرة (Use-After-Free) وتنفيذ أعطال بالذاكرة.
وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Mozilla توضيحاً لهذه التحديثات:
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2023-26/
ويدعم Firefox التحديث التلقائي لآخر نسخة متوافرة عبر:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-release