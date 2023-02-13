متصفح "أوبرا" يضيف لصفحاته تطبيقاً للذكاء الاصطناعي أثار الجدل أخيراً

أعلن متصفح "أوبرا" للإنترنت إضافته لصفحاته وملخصات المقالات تطبيقاً للذكاء الاصطناعي أثار كثيراً من الجدل أخيراً.
وأوضحت "أوبرا" وفق ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنها أضافت لصفحة الويب وملخصات المقالات تطبيق "تشات جي بي تي"، ضمن خططها لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية في متصفح الويب الخاص بها.
وسيتم وضع تقنية تطبيق "تشات جي بي تي" بشكل رمز جديد يظهر في يسار شريط العناوين، وعند النقر عليه سيتم فتح شريط جانبي يوفر ملخصاً نقطياً لإجابات "تشات جي بي تي".
وقال جان ستانديل، نائب رئيس التسويق والاتصالات في أوبرا: "سيتم توفير التقنية قريباً جداً للمستخدمين، ونعمل على دعم ميزات أخرى بالذكاء الاصطناعي في المتصفح".