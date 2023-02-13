متصفح "أوبرا" يضيف لصفحاته تطبيقاً للذكاء الاصطناعي أثار الجدل أخيراً

وأوضحت "أوبرا" وفق ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنها أضافت لصفحة الويب وملخصات المقالات تطبيق "تشات جي بي تي"، ضمن خططها لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية في متصفح الويب الخاص بها.