"ميتا" تتخذ إجراءات صارمة ضد عميل "إنستجرام" الخالي من الإعلانات

أعلنت شركة "ميتا" الأمريكية عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد عميل "إنستجرام" الخالي من الإعلانات، بعد يوم من إطلاقه.
وأوضحت "ميتا" في بيان رسمي أنها أوقفت تشغيل تطبيق "أو جي" (OG) الذي يقدم تجربة إنستجرام أصلية خالية من الإعلانات بعد يوم واحد من طرحه على متجر "آب ستور" الإلكتروني.
وقال متحدث باسم "ميتا" في بيان: "هذا التطبيق ينتهك سياساتنا، ونتخذ جميع إجراءات الإنفاذ المناسبة".
ورفض المتحدث الإفصاح عن ماهية تلك الإجراءات، أو ما إذا كانت على اتصال بشركة أبل لإزالة التطبيق؛ لكنه أشار إلى منشور مدونة يحدد سياسات "ميتا" التي تمنع المواقع المستنسخة.
وتُوَضح "ميتا" أن "موقع النسخ هو موقع تابع لجهة خارجية يكرر، كليًّا أو جزئيًّا، محتوى موقع موجود".
وقال مطورو تطبيق "أو جي": إن فريقهم بأكمله قد تم حظره نهائيًّا من فيسبوك وإنستجرام، نتيجة لعلاقتهم بالخدمة.
قال هارديك باتيل، أحد مؤسسي التطبيق لموقع "إنغادجيت": "يستحق المستخدمون حق التحكم فيما يستهلكونه، وستواصل OG الدفاع عن هذا الحق والقتال من أجله"؛ مشيرًا إلى أنه لم يتلقَّ حتى الآن أي اتصال مباشر من "ميتا".