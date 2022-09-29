"ميتا" تتخذ إجراءات صارمة ضد عميل "إنستجرام" الخالي من الإعلانات

قال هارديك باتيل، أحد مؤسسي التطبيق لموقع "إنغادجيت": "يستحق المستخدمون حق التحكم فيما يستهلكونه، وستواصل OG الدفاع عن هذا الحق والقتال من أجله"؛ مشيرًا إلى أنه لم يتلقَّ حتى الآن أي اتصال مباشر من "ميتا".