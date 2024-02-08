تسريبات لأول صور لهاتف "جوجل بيكسل فولد 2" القابل للطي

كشفت تقارير صحفية عن أول صور مسربة لهاتف "جوجل" المرتقب القابل للطي "بيكسل فولد 2".
وأظهرت الصور المسربة على موقع "أندرويد أوثورتي" التقني المتخصص، أن هاتف "بيكسل فولد 2" سيشهد تغييرات كبيرة من حيث الشكل والمواصفات.
وتأتي هذه التسريبات بعدما كشفت مصادر من داخل شركة "جوجل" عن أن "بيكسل فولد 2" سيتم تزويده بمعالج "تينسور جي 4" متفوقًا على هاتفي "بيكسل 8" و"بيكسل 8 برو" المدعومين بمعالج "تينسور جي 3".
وتشير المصادر إلى أن "بيكسل فولد 2" سيتم الكشف عنه رسميًا في أكتوبر المقبل.
ويلاحَظ من الصور المسربة أن نتوء الكاميرا سيأتي بشكل جديد كليًا، وسيكون بعيدًا جدًا عن الأداة الأصلية التي تشبه الحاجب في "بيكسل فولد".
كما يظهر أيضًا أن "جزيرة الكاميرا" الممتدة ستظهر في معظم الجزء الخلفي من الجهاز إن لم يكن كله.
ويظهر كذلك أن شاشة الغلاف لجهاز "بيكسل فولد 2"، أطول وأضيق من سابقتها، والتي تتميز بعامل شكل واسع جدًا، لدرجة أنه في الواقع، عند فتحها يتم تسجيلها كوضع أفقي للتطبيقات، مما تسبب في الكثير من المشاكل مع أولئك الذين يرفضون ببساطة الحصول على واحدة.
ويبدو أن "بيكسل فولد 2" مستعد لتصحيح ذلك من خلال أن يكون أطول قليلًا على الأقل من عرضه عند فتحه، لذلك ستعود التطبيقات افتراضيًا إلى اتجاهها العمودي.
وعلى الرغم من أننا لا نستطيع رؤية الشاشة الداخلية، يقول مصدر هذه الصورة إنها تحتوي على فتحة مثقوبة لكاميرا السيلفي في الجزء العلوي الأيمن، على عكس "بيكسل فولد"، الذي يوجد في الإطار.
وتزعم المصادر أن "بيكسل فولد 2" سيكون رفيعًا إلى حد ما، ولكن لا يزال به تجعّد ملحوظ في الشاشة.