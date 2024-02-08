تسريبات لأول صور لهاتف "جوجل بيكسل فولد 2" القابل للطي

ويظهر كذلك أن شاشة الغلاف لجهاز "بيكسل فولد 2"، أطول وأضيق من سابقتها، والتي تتميز بعامل شكل واسع جدًا، لدرجة أنه في الواقع، عند فتحها يتم تسجيلها كوضع أفقي للتطبيقات، مما تسبب في الكثير من المشاكل مع أولئك الذين يرفضون ببساطة الحصول على واحدة.