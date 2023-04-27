"تويتر" تضيف خاصية جديدة للمشتركين في خدمات "بلو" مدفوعة الأجر

ويأتي قرار ظهور هذه الصفحة، بعد شكوى الكثير من المستخدمين من أنه تم إعادة اشتراكهم في "تويتر بلو" من دون رغبة منهم في ذلك، ورفضهم دفع مقابل مادي لحصول حساباتهم على علامات التوثيق "الزرقاء" مرة أخرى.