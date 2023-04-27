"تويتر" تضيف خاصية جديدة للمشتركين في خدمات "بلو" مدفوعة الأجر

كشفت تقارير صحفية عالمية إضافة "تويتر" خاصية جديدة للمشتركين في خدمات "بلو" مدفوعة الأجر، والتي يحصل بموجبها المستخدم على علامة التوثيق "الزرقاء" الشهيرة.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "تويتر" أضافت للمشتركين في خدمات "بلو" صفحة جديدة تعرفهم فيها بكيفية إلغاء الاشتراك، أسوة بباقي التطبيقات مدفوعة الأجر الأخرى.
ويأتي قرار ظهور هذه الصفحة، بعد شكوى الكثير من المستخدمين من أنه تم إعادة اشتراكهم في "تويتر بلو" من دون رغبة منهم في ذلك، ورفضهم دفع مقابل مادي لحصول حساباتهم على علامات التوثيق "الزرقاء" مرة أخرى.
يُذكر أن "تويتر" في وقت سابق أزالت علامات التوثيق الزرقاء عن معظم الحسابات، وحصرها على من يشترك منهم في خدمات "بلو" بمقابل 8 دولارات شهريا، وقررت إعادتها فيما بعد للحسابات التي لديها مليون أو أكثر متابع.
ولكن بعض المستخدمين أعربوا عن رفضهم إعادة التوثيق لحساباتهم "قسرا" وإجبارهم على الاشتراك في خدمات "بلو".