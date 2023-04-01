الجهاز المزروع والتداخل القاتل.. "أبل" تُحذر ملايين من مستخدمي "آيفون"

وأجهزة تنظيم ضربات القلب عبارة عن حواسيب صغيرة تُزرع أسفل الجلد وتحديدًا في منطقة الصدر، حيث تراقب معدل ضربات القلب وتعمل على تنشيطها في حال لم تكن تعمل بما فيه الكافية.