خاصية قد لا تعجب الجميع.. الرسائل بالذكاء الاصطناعي على "واتساب"

يمكن للمستخدمين تفعيل الخاصية عبر النقر على أيقونة القلم التي تظهر أثناء كتابة الرسائل في المحادثات الفردية أو الجماعية. وتقدم الأداة اقتراحات متنوعة، مثل إعادة صياغة رسالة "من فضلك لا تترك جواربك المتسخة على الأريكة" إلى عبارات طريفة مثل "من فضلك لا تجعل الأريكة مقبرة للجوارب" أو "خبر عاجل: تم العثور على جوارب على الأريكة. أرجوك انقلها".