خاصية قد لا تعجب الجميع.. الرسائل بالذكاء الاصطناعي على "واتساب"

أعلنت شركة "واتساب" عن إطلاق خاصية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُسمى "مساعدة الكتابة"، تهدف إلى تسهيل كتابة الرسائل وجعلها أكثر وضوحاً واحترافية أو طرافة أو دعمًا، وذلك دون المساس بخصوصية المستخدمين.
ووفقاً لموقع "تك كرانش" لأخبار التقنية، تعتمد الخاصية على تقنية "المعالجة الخاصة" من شركة ميتا، التي تضمن أن الرسائل الأصلية والمقترحات لا تُرسل إلى خوادم الشركة بشكل يمكن تتبعه أو الاطلاع عليه.
يمكن للمستخدمين تفعيل الخاصية عبر النقر على أيقونة القلم التي تظهر أثناء كتابة الرسائل في المحادثات الفردية أو الجماعية. وتقدم الأداة اقتراحات متنوعة، مثل إعادة صياغة رسالة "من فضلك لا تترك جواربك المتسخة على الأريكة" إلى عبارات طريفة مثل "من فضلك لا تجعل الأريكة مقبرة للجوارب" أو "خبر عاجل: تم العثور على جوارب على الأريكة. أرجوك انقلها".
وأكدت واتساب أن هذه الميزة اختيارية ومطروحة حالياً باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة ودول محددة، مع خطط للتوسع إلى لغات ومناطق أخرى خلال العام. وأشارت إلى أن الهدف هو تمكين المستخدمين من تحسين رسائلهم داخل التطبيق بدلاً من اللجوء إلى تطبيقات خارجية مثل شات جي بي تي.
ومع ذلك، قد يفضل بعض المستخدمين الحفاظ على الطابع الشخصي والصادق لمحادثاتهم بدلاً من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في صياغة الرسائل، حيث قالت واتساب: "استخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة كتابة رسالة بريد إلكتروني أمر، وإرساله إلى صديق أو قريب أمر آخر."