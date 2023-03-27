اختراق غير مسبوق.. لهذا السبب "تويتر" عرضة للاختفاء من شبكة الإنترنت

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأحد، بأن أجزاء من كود مصدر موقع "تويتر" عبر الإنترنت، وهو رمز الكمبيوتر الأساسي الذي تعمل عليه الشبكة الاجتماعية، تم تسريبه، وهو اختراق نادر وكبير للملكية الفكرية، في الوقت الذي تحاول فيه الشركة تقليل المشكلات الفنية وحفظ علامتها التجارية في ظل قيادة مالكها، رجل الأعمال، إيلون ماسك.