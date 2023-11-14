تحديث جديد من "ثريدز" يفك ارتباطه "جزئيًّا" مع "إنستجرام"

وعلى الرغم من التغييرات، لا يزال "إنستجرام" و"ثريدز" مرتبطيْن ببعضهما بشكل وثيق؛ حيث يتطلب الأمر وجود حساب على إنستجرام، حتى تتمكن من الولوج إلى ثريدز.. وتعتمد ميزة المراسلة الوحيدة في التطبيق على البريد الوارد في إنستجرام.. وتعتمد المواضيع أيضًا على تواجد المستخدمين على إنستجرام للحصول على توصيات وميزات أخرى.