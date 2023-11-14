تحديث جديد من "ثريدز" يفك ارتباطه "جزئيًّا" مع "إنستجرام"

أعلنت المدير التنفيذي لتطبيق "ثريدز"، آدم موسيري، عن تحديث جديد للتطبيق يتيح فك الارتباط "جزئيًّا" من "إنستجرام".
ويحل التحديث الجديد على "ثريدز" مشكلة أن حذف الملف التعريفي للتطبيق يمكنه أن يفسد بشكل كبير حساب "إنستجرام" الخاص بالمستخدم.
ويتيح التحديث إمكانية حذف المستخدمين لحساباتهم على "ثريدز" دون أن تتأثر حساباتهم على "إنستجرام" مطلقًا.
ويمكن تفعيل هذه الميزة عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- الذهاب للإعدادات.
- اختر أيقونة الحساب.
- ستجد خيار "حذف الملف الشخصي" أو "إلغاء تنشيط الحساب".
بمجرد اختيار أي منهما سيتم حذف حسابك دون أن يتأثر حسابك على "إنستجرام".
وكانت هذه الميزة مطلوبة لدى مستخدمي "ثريدز" وإنستجرام" منذ إطلاق التطبيق؛ حيث شعر الكثير منهم بالإحباط بسبب عدم القدرة على مسح ملف تعريف "ثريدز" الخاص بهم دون تدمير حساب إنستجرام الخاص بهم أيضًا.
ويأتي التحديث بعد فترة وجيزة من تقديم "ميتا" لتغيير آخر في الإعدادات يسمح لمستخدمي "ثريدز" بإلغاء الاشتراك في الترويج لمشاركاتهم في الخلاصات الرئيسية لـ"إنستجرام" و"فيسبوك".
وعلى الرغم من التغييرات، لا يزال "إنستجرام" و"ثريدز" مرتبطيْن ببعضهما بشكل وثيق؛ حيث يتطلب الأمر وجود حساب على إنستجرام، حتى تتمكن من الولوج إلى ثريدز.. وتعتمد ميزة المراسلة الوحيدة في التطبيق على البريد الوارد في إنستجرام.. وتعتمد المواضيع أيضًا على تواجد المستخدمين على إنستجرام للحصول على توصيات وميزات أخرى.