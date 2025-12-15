اختبار يرصد أداء هواتف "آيفون 17 برو" مع تشغيل أحدث ألعاب الجوال

رصد اختبار تشغيلي جديدة أداء هواتف "آيفون 17 برو" مع تشغيل أحدث ألعاب الجوال لفترات طويلة.
ويظهر الاختبار أن هاتف "آيفون 17 برو" حافظ على برودته حتى أثناء التشغيل المطول للألعاب.
وأرجع الاختبار قدرة هاتف "أبل" الشهير على ذلك الأمر، إلى حجرة "التبريد بالبخار" الجديدة التي يتمتع بها الهاتف، على الرغم من أن تصميمه لا يجعله الأمثل للألعاب.
كما أن الهاتف تميز بقدرة على البقاء فترة طويلة دون الحاجة للشحن بفضل عمر بطاريته الطويل مقارنة بإصدارات "آيفون" الأخرى.
ومنحت كذلك الشاشة الفائقة الوضوح والكاميرات المتميزة، قدرة أكبر على تجربة ألعاب أفضل، مع ألعاب منزلية قوية مثل "ريزدينت إيفل 8".
وتصدر "آيفون 17 برو" قائمة أفضل الهواتف أداءً في جميع اختبارات الألعاب المنزلية.
وساعد ذلك معالج "آيفون" الجديد "أيه 19 برو" وذاكرة الوصول العشوائي "رام" التي تُقدر بـ 12 جيجابايت أو أكثر، وسعة التخزين الداخلية التي تبدأ من 256 جيجابايت وصولا إلى 1 تيرابايت، مما يضمن وجود مساحة كافية للصور والملفات الأخرى ذات الأحجام الكبيرة.