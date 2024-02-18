الكشف عن خرق أمني كبير في كاميرات "وايز".. تسمح برؤية منازل المالكين الآخرين

وفي حين أن الشركة ليس لديها تفسير مفصل لما حدث حتى الآن، فإن تأكيدها السريع للحادث يُعَد خروجًا كبيرًا عن الطريقة التي تعاملت بها سابقًا مع الخلل الأمني.