الكشف عن خرق أمني كبير في كاميرات "وايز".. تسمح برؤية منازل المالكين الآخرين

كشف عدد من أصحاب كاميرات "وايز" (Wyze) الرائدة، عن خرق أمني كبير ظهر في عدد من الكاميرات الخاصة بهم، والتي سمحت لهم برؤية منازل المالكين الآخرين.
وأقرت "وايز" بالمشكلة؛ حيث تحدّث أحد مؤسسي الشركة، ديفيد كروسبي، عن أن بعض المستخدمين تمكنوا من رؤية "صور مصغرة" لكاميرات ليست خاصة بهم في علامات تبويب الأحداث.
وجاء هذا الخلل الأمني، بعد انقطاع للخدمة لفترة وجيزة، وأرجع "كروسبي" الأمر إلى مشكلة في خدمات "أمازون ويب"، بحسب قوله.
وقال كروسي: "خوادم الشركة أصبحت محمّلة بشكل زائد؛ مما أدى إلى إتلاف بعض بيانات المستخدم، بعد انقطاع الخدمة".
وتابع: "سمحت المشكلة الأمنية التي نتجت عن هذا الحدث، للمستخدمين برؤية صور مصغرة لكاميرات ليست خاصة بهم في علامة تبويب الأحداث".
وأوضح أن المستخدمين لم يتمكنوا من مشاهدة مقاطع الفيديو هذه، ولم يتمكنوا سوى من رؤية الصور المصغرة الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من مشاهدة البث المباشر من كاميرات الآخرين.
وأشار إلى أنه تم رصد 14 حادثة على الأقل، قبل أن تزيل "وايز" علامات تبويب الأحداث تمامًا حتى يمكن ضبطها.
وقالت الشركة إنها ستقوم بإخطار جميع المستخدمين المتأثرين، وأنها قامت بتسجيل الخروج قسرًا لكل من استخدم تطبيق "واي"، مؤخرًا من أجل إعادة تعيين الرموز المميزة.
وأضاف كروسبي: "سنشرح بمزيد من التفصيل بمجرد الانتهاء من التحقيق في كيفية حدوث ذلك بالضبط، وسنتخذ المزيد من الخطوات للتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى".
وفي حين أن الشركة ليس لديها تفسير مفصل لما حدث حتى الآن، فإن تأكيدها السريع للحادث يُعَد خروجًا كبيرًا عن الطريقة التي تعاملت بها سابقًا مع الخلل الأمني.