تسريبات: طلبات الشراء المسبق لهاتف "آيفون 15 برو ماكس" تتفوق على الإصدارات السابقة

كشفت تسريبات صحفية من داخل شركة "أبل" الأمريكية، أن طلبات الشراء المسبق لهاتف "آيفون 15 برو ماكس"، تتفوق على الإصدارات السابقة، وأبرزها هاتف "آيفون 14 برو ماكس".
وأفادت مصادر من داخل الشركة الأمريكية، بأن طلبات الشراء المسبق التي تم فتحها يوم الجمعة، تشير إلى أن "آيفون 15 برو ماكس" سيتجاوز الرقم القياسي الذي حققه "آيفون 14 برو ماكس" العام الماضي.
وقالت المصادر أيضًا إن طلبات الشراء المسبق لهاتفي "آيفون 15" و"آيفون 15 بلس" حتى الآن، تتساوى مع طلبات "آيفون 14" و"آيفون 14 بلس" العام الماضي.
أما بالنسبة لهاتف "آيفون 15 برو" فيبدو -وفقًا للمصادر- أن الطلب سيكون أقل من إصدار "آيفون 14 برو" العام الماضي.
وتتوقع المصادر أن تصل عمليات بيع "آيفون 15 برو ماكس" إلى 80 مليون وحدة بحلول نهاية العام الجاري.