تسريبات: طلبات الشراء المسبق لهاتف "آيفون 15 برو ماكس" تتفوق على الإصدارات السابقة

وأفادت مصادر من داخل الشركة الأمريكية، بأن طلبات الشراء المسبق التي تم فتحها يوم الجمعة، تشير إلى أن "آيفون 15 برو ماكس" سيتجاوز الرقم القياسي الذي حققه "آيفون 14 برو ماكس" العام الماضي.