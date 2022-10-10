"جوجل" تفاجئ مستخدمي "مساعدها الصوتي" بهذا الإجراء

فاجأت شركة جوجل الأمريكية مستخدمي نظام "المساعد الصوتي الذكي" الخاص بها، بإغلاق أحد الأوضاع المخصصة لاستخدامه.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن جوجل أغلقت "وضع القيادة"، الذي تم إطلاقه رسميًّا عام 2020.
ويمنح "وضع القيادة" إمكانية تجربة استخدام قائدي السيارات "أندرويد أوتو لايت" على هواتفهم الذكية أثناء القيادة.
ويعرض وضع القيادة في المساعد صفحة بنمط الشاشة الرئيسية، مع أعلى مساعد جوجل، ومشغل الموسيقى، وعناصر التحكم في مستوى الصوت أدناه، وأزرار لإجراء مكالمة أو إرسال رسالة.
واستعاضت جوجل عن وضع "القيادة" بتشغيل إصدار خرائط جوجل عند البدء في التحرك، وبمجرد فتحه يعرض صفًّا من الرموز الكبيرة للمكالمات والرسائل وتطبيقات الوسائط التي يسهل رؤيتها والوصول إليها أثناء القيادة.
وقالت جوجل إنها قررت إغلاق "وضع القيادة"، لأنها لاحظت أن معظم الأشخاص كانوا يستخدمون إصدار الخرائط فقط.