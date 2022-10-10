"جوجل" تفاجئ مستخدمي "مساعدها الصوتي" بهذا الإجراء

ويعرض وضع القيادة في المساعد صفحة بنمط الشاشة الرئيسية، مع أعلى مساعد جوجل، ومشغل الموسيقى، وعناصر التحكم في مستوى الصوت أدناه، وأزرار لإجراء مكالمة أو إرسال رسالة.