"إكس" تضيف أداة بحث جديدة مقتبسة من "لينكد إن"

ويعد إطلاق هذه الأداة، تنفيذاً لوعد ماسك أن تكون "إكس" منافساً حقيقياً لـ"لينكد إن"، حينها قال: "منافسة لينكد إن، أمر رائع، وخيار أساسي في الوقت الحالي، حيث سيمكن للمستخدمين تصفح قوائم الوظائف وأوصافها، ولكن يتم توجيههم إلى مواقع الطرف الثالث لإكمال الطلب، حتى بالنسبة للوظائف على إكس نفسها".