مع اقتراب ذكرى تأسيسها الـ15.. لعبة "ماين كرافت" تبلغ رقمًا قياسيًّا غير مسبوق

كشفت إحصائية نشرتها لعبة "ماين كرافت" الشهيرة، بلوغها رقمًا قياسيًّا غير مسبوق، وهي التي ستبلغ العام المقبل عامها الـ15.
وأظهرت الإحصائية عبر الموقع الرسمي لـ"ماين كرافت"، أن اللعبة باعت حتى الآن أكثر من 300 مليون، متفوقة على لعبة "جراند ثيفت أوتو" التي تحتل المركز الثاني، بعدما باعت أكثر من 185 مليون نسخة.
وأعلنت "ماجانغ ستوديوز" التي طوّرت لعبة "ماين كرافت لايف"؛ أنها ستشارك الجمهور عددًا من الميزات الجديدة بالتزامن مع بلوغها عامها الـ15.
وأشارت إلى أن أبرز هذه الميزات الجديدة ستكون عبارة عن "غرفة المحاكمة"، التي تحتوي على أفخاخ وغوغاء يأتون إليك عبر سلسلة من الغرف والممرات.
كما ستتضمن التحديثات أيضًا محتوى إضافيًّا جديدًا من "حرب النجوم"، والمتوقع أن تكون متاحة في أول نوفمبر وأوائل العام المقبل على التوالي.
وقالت هيلين تشيانج، رئيسة استوديوهات Mojang: "مع اقترابنا من الذكرى السنوية الخامسة عشرة، تظل لعبة ماين كرافت واحدة من أكثر الألعاب مبيعًا على الإطلاق؛ حيث بيعت أكثر من 300 مليون نسخة، وتُعد هذه علامة فارقة لم يكن من الممكن أن يحلم بها أحد عندما كنا جميعًا نضع كتلنا الأولى".