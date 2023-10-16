مع اقتراب ذكرى تأسيسها الـ15.. لعبة "ماين كرافت" تبلغ رقمًا قياسيًّا غير مسبوق

وقالت هيلين تشيانج، رئيسة استوديوهات Mojang: "مع اقترابنا من الذكرى السنوية الخامسة عشرة، تظل لعبة ماين كرافت واحدة من أكثر الألعاب مبيعًا على الإطلاق؛ حيث بيعت أكثر من 300 مليون نسخة، وتُعد هذه علامة فارقة لم يكن من الممكن أن يحلم بها أحد عندما كنا جميعًا نضع كتلنا الأولى".