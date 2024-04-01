بعد إحباط تغير لون التيتانيوم.. تسريبات عن آيفون 16 تُنهي جدلية "بصمات الأصابع"

ووفقًا لوالتر نافاريني من جامعة البوليتكنيك في ميلانو؛ فإن أحد العوائق الرئيسية لاستخدام التيتانيوم هو "التغيير اللوني الذي تسببه الآثار الدهنية للمواد الزيتية على السطح".