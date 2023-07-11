"ميتا" تجهّز ميزات جديدة لـ "ثريدز".. تعرَّف عليها

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن شركة "ميتا" الأمريكية، تسعى لاستغلال الزخم الخاص بتطبيق "ثريدز" الجديد، وتجهّز عدداً من الميزات الجديدة لزيادة شعبيته بين المستخدمين.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن رئيس إنستجرام، آدم موسيري؛ قوله إن النسخة الحالية من "ثريدز" ليست إلا "نسخة أولية"، وإن هناك مزيداً من الميزات التي سيدعم بها التطبيق مستقبلاً.
وتشمل قائمة الميزات التي تعتزم "ثريدز" إضافتها الآتي:
-القدرة على تحرير المشاركات.
-الترجمة إلى لغات مختلفة.
-تسهيل التبديل بين حسابات ثريدز المختلفة.
-طرح إصدار "ويب" من ثريدز.
-تفعيل خاصية البحث بصورة أكثر قوة.
-إيجاد طريقة لحذف ملفات تعريف ثريدز بالكامل من دون حذف حساب إنستجرام.
-إمكانية ربط حساب ثريدز بمنصّات الوسائط الاجتماعية الأخرى، مثل "ماستودون"، باستخدام تقنية يتم إعدادها باسم "فيديفيرس".
-إضافة "سلاسل الرسائل" إلى "ثريدز"، بحيث يمكن أن تتمكّن من تصفح رسائلك بصورة أكثر سهولة وأماناً.