"ميتا" تجهّز ميزات جديدة لـ "ثريدز".. تعرَّف عليها

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن رئيس إنستجرام، آدم موسيري؛ قوله إن النسخة الحالية من "ثريدز" ليست إلا "نسخة أولية"، وإن هناك مزيداً من الميزات التي سيدعم بها التطبيق مستقبلاً.