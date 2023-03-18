تسريبات تكشف عن مفاجأة تجهّزها "سامسونج" لعشّاق ساعاتها الذكية

وأفاد التقرير بأن سامسونج ستقدم 4 إصدارات بأحجام وأشكال مختلفة من ساعات "ووتش 6"، وببطارية تبدأ من 300 ميللي أمبير في الساعة وصولًا إلى 450 ميللي أمبير في الساعة، بدلًا من 284 ميللي أمبير في الساعة في الإصدار السابق الذي كان أقصى قدرة للبطارية فيه 425 ميللي أمبير في الساعة.