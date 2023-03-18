تسريبات تكشف عن مفاجأة تجهّزها "سامسونج" لعشّاق ساعاتها الذكية

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تجهّز مفاجأة لعشاق ساعاتها الذكية الرائدة المرتقبة "جلاكسي ووتش 6".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن سامسونج تنوي أن تزيد من سعة بطاريات ساعات "جلاكسي ووتش 6" بصورة كبيرة عن الإصدار السابق "ووتش 5".
وأفاد التقرير بأن سامسونج ستقدم 4 إصدارات بأحجام وأشكال مختلفة من ساعات "ووتش 6"، وببطارية تبدأ من 300 ميللي أمبير في الساعة وصولًا إلى 450 ميللي أمبير في الساعة، بدلًا من 284 ميللي أمبير في الساعة في الإصدار السابق الذي كان أقصى قدرة للبطارية فيه 425 ميللي أمبير في الساعة.
وأشارت المصادر إلى أن سامسونج تنوي أن تعتمد على تقنية "من الحافة إلى الحافة" في ساعاتها "جلاكسي ووتش 6 برو" ذات الشاشة الدائرة؛ لتمنحها 2 ملم إضافية في مساحة الشاشة اللمسية.