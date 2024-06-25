تقارير: جوجل تقوم ببناء "روبوتات دردشة" تعمل بالذكاء الاصطناعي مخصصة لفئة معينة من المستخدمين

ويبدو أيضًا أن روبوتات جوجل يمكن أن تكون مجرد تجربة -وفقًا للتقرير- قد تظهر فقط على خدمة "جوجل لابس"، وهو موقع الشركة على الويب للمنتجات التجريبية، بدلًا من أن تكون متاحة على نطاق أوسع.