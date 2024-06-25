تقارير: جوجل تقوم ببناء "روبوتات دردشة" تعمل بالذكاء الاصطناعي مخصصة لفئة معينة من المستخدمين

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "جوجل" الأمريكية تقوم حاليًا ببناء روبوتات دردشة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي مخصصة لفئة معينة من المستخدمين ولن تكون متاحة للجميع.
وأوضح تقرير منشور على موقع "ذا إنفورميشن" أن مصادر من داخل الشركة الأمريكية كشفت عن تجهيزها "روبوت الدردشة" الجديد الذي سيكون مخصصًا للمشاهير والمؤثرين على منصة "يوتيوب".
ورغم أن هذه الفكرة ليست مبتكرة؛ حيث أطلقت شركات عديدة مثل ميتا وغيرها روبوتات دردشة مماثلة؛ لكن "جوجل" تريد الاستفادة من شهرة "يوتيوب" لتحقيق رواج أكبر لخدمتها المرتقبة.
وسيتم تشغيل روبوتات الدردشة الخاصة بالمشاهير من جوجل بواسطة عائلة "جيمني" التابعة للشركة والتي تضم نماذج لغوية كبيرة.
وتحاول الشركة إقامة شراكات مع الشخصيات المؤثرة وكذلك المشاهير، وتعمل أيضًا على ميزة تتيح للأشخاص إنشاء روبوتات الدردشة الخاصة بهم ببساطة عن طريق وصف شخصياتهم ومظهرهم.
وليس من الواضح حتى الآن أي المشاهير أو المؤثرين قد تتعاون معهم جوجل لتشغيل روبوتات الدردشة تلك.
ويقال إن مشروع جوجل يقوده مدير تنفيذي منذ فترة طويلة يُدعى ريان جيرميك الذي يعمل على رسومات الشعار المبتكرة من جوجل، وفريق مكون من عشرة أشخاص.
ويبدو أيضًا أن روبوتات جوجل يمكن أن تكون مجرد تجربة -وفقًا للتقرير- قد تظهر فقط على خدمة "جوجل لابس"، وهو موقع الشركة على الويب للمنتجات التجريبية، بدلًا من أن تكون متاحة على نطاق أوسع.
وتقول المصادر إن هذه الخدمة المخصصة للمشاهير، وسيستفيد منها كل من لديه 15 ألف متابع على الأقل.