تدخّلات "ماسك" مستمرة.. "تويتر" تُلغي فروق علامات توثيق الحسابات القديمة ومدفوعة الاشتراك

وبحسب الألمانية؛ فقد كان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركة تويتر، قد أعلن في وقت سابق أنه اعتبارًا من أول أبريل الجاري سيتم حذف علامة التوثيق من صفحات مستخدمي تويتر الذين لا يدفعون اشتراكًا شهريًّا.. في المقابل أعلنت الكثير من الشخصيات الشهيرة أنهم لن يدفعوا اشتراكًا مقابل تحويل علامة الطائر على صفحتهم من اللون الأبيض إلى اللون الأزرق.