حُكمٌ قضائي يبرئ قائد "تسلا" الآلي من حوادث مميتة

ووفقًا للدعوى القضائية، كان "ميكا لي" البالغ من العمر 37 عامًا يقود سيارته Tesla Model 3 على طريق سريع خارج لوس أنجلوس بسرعة 65 ميلًا في الساعة، عندما انحرفت بشكل حاد عن الطريق، واصطدمت بشجرة نخيل، قبل أن تشتعل فيها النيران، ثم توفي في الحادث.