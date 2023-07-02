اتفاقية طويلة الأجل بين "أبل" و"نوكيا".. هذه تفاصيلها

وقّعت كل من "أبل" الأمريكية و"نوكيا" الفنلندية، اتفاقية طويلة الأجل خاصة بتقنيات رئيسية تستخدمها الشركة الأمريكية في أجهزتها الذكية.
وأوضحت في البيان الذي نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن الاتفاقية الجديدة خاصة بترخيص براءات الاختراع المتبادلة بين الشركتين، التي ستحل محل اتفاقية حالية موقّعة منذ مايو 2017، وتنتهي صلاحيتها في 2023.
وستكون الاتفاقية الجديدة سارية المفعول بدءًا من يناير 2024، وتغطي تقنيات جديدة أبرزها تقنيات الجيل الخامس للاتصالات.
وحافظت كل من "أبل" و"نوكيا" على سرية بنود هذه الاتفاقية؛ ولكن أشارت الشركة الفنلندية إلى أنها ستتلقى مدفوعات من أبل لفترة متعددة السنوات، وتتوقع الاعتراف بالإيرادات المتعلقة بهذه الاتفاقية الجديدة اعتبارًا من يناير 2024.
وقالت جيني لوكندر، رئيسة شركة "نوكيا": "يسعدنا إبرام اتفاقية ترخيص براءة اختراع طويلة الأمد مع أبل على أساس ودي. وتعكس الاتفاقية قوة محفظة براءات اختراع نوكيا، والاستثمارات التي استمرت لعقود في البحث والتطوير، والمساهمات في المعايير الخلوية والتقنيات الأخرى".