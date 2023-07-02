اتفاقية طويلة الأجل بين "أبل" و"نوكيا".. هذه تفاصيلها

وأوضحت في البيان الذي نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن الاتفاقية الجديدة خاصة بترخيص براءات الاختراع المتبادلة بين الشركتين، التي ستحل محل اتفاقية حالية موقّعة منذ مايو 2017، وتنتهي صلاحيتها في 2023.