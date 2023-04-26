ماسك يكشف بالخطأ عن امتلاكه حساباً سرياً على "تويتر"

أفادت تقارير صحفية عالمية بأن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك؛ كشف عن طريق الخطأ امتلاكه حساباً سرياً "مجهول الهوية" على منصة التدوين المصغر المملوكة له "تويتر".
وأشارت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إلى أن ماسك نشر عبر حسابه الخاص على تويتر لقطة شاشة تظهر ميزة "الاشتراكات" عبر تويتر، التي تسمح بالوصول إلى محتوى إضافي بمقابل مادي.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن لقطة الشاشة التي نشرها ماسك، تضمنت تفصيلة مثيرة للاهتمام، وهو امتلاكه حساباً آخر يحمل صورة طفل يمسك بنسخة صغيرة من المركبة الفضائية "ستارشيب" التابعة لشركته "سبيس إكس".
وظهر هذا الحساب في الجزء المخصّص للتبديل بين حسابات المستخدمين، وهي الخاصة التي يسمح من خلالها تويتر لمَن يملكون أكثر من حساب بالتبديل بين حساباتهم بسهولة.
ولم ينف ماسك امتلاكه حساباً "سرياً"، بل علّق على أحد المتابعين الذي سأله عن الأمر، بقوله: "لم تكن تتوقع أبداً أن صاحب هذا الحساب هو أنا!".
ورغم اعتراف ماسك بامتلاكه حساباً "سرياً" إلا أنه عند البحث عنه على المنصة، لم يتم العثور عليه في أي من نتائج البحث، ولأن لقطة الشاشة لم تتضمن أي معلومات إضافية عن الحساب سوى صورته، كان من الصعب على أحد العثور على الحساب ومعرفة ما يغرّد به ماسك عليه أو الغرض من إنشائه.
وبعد فترة وجيزة، ادعى أحد مستخدمي "تويتر"، أن الحساب المنشود يحمل اسم ErmnMusk، وأن ماسك حذفه بعد كشف أمر الحساب من خلال لقطة الشاشة.