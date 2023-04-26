ماسك يكشف بالخطأ عن امتلاكه حساباً سرياً على "تويتر"

ورغم اعتراف ماسك بامتلاكه حساباً "سرياً" إلا أنه عند البحث عنه على المنصة، لم يتم العثور عليه في أي من نتائج البحث، ولأن لقطة الشاشة لم تتضمن أي معلومات إضافية عن الحساب سوى صورته، كان من الصعب على أحد العثور على الحساب ومعرفة ما يغرّد به ماسك عليه أو الغرض من إنشائه.