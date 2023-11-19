الشركة المطورة لتطبيق "شات جي بي تي" تفكر في إعادة رئيسها المخلوع حديثًا

وكتب كبير مسؤولي الإستراتيجية جيسون كوون إلى موظفي الشركة في مذكرة داخلية: “ما زلنا نعمل على التوصل إلى حل ونظل متفائلين، ونعني بالقرار إعادة سام وجريج وجاكوب [باتشوكي] وسزيمون [سيدور] وألكسندر [مادري] وغيرهم من الزملاء، والبقاء في المكان الذي يتواجد فيه الأشخاص الذين يرغبون في العمل في أبحاث الذكاء الاصطناعي العام، والسلامة والمنتجات والسياسة يمكنها أن تبذل قصارى جهدها".