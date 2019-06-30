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"الرومي" لـ"سبق": معدلات الطلاق بالسعودية ليست مرتفعة والعلاقات الزوجية مستقرة

قال إنه حسب التعداد السكاني فهناك 5 مطلقات في كل ١٠٠ ممن سبق لهن الزواج

نفى الأمين العام لجمعية "ابن باز" للتنمية الأسرية الدكتور علي بن عبد الرحمن الرومي ما يشاع عن ارتفاع معدلات الطلاق في السعودية، مؤكدًا في هذا الصدد أنها معدلات منخفضة مقارنة بمعدلات دول العالم، وأن العلاقة الزوجية في المجتمع السعودي تتسم بالاستقرار.

وفي التفاصيل، أوضح "الرومي" أن التفسيرات الدارجة لإحصاءات الطلاق في السعودية في الغالب تفسيرات مغلوطة، محذرًا من استخدام البيانات بطريقة خاطئة، فنسبة صكوك الطلاق الصادرة في عام معين إلى صكوك الزواج الصادرة في العام نفسه لا يصح أن تقرأ على أنها نسبة الطلاق بين السعوديات في ذلك العام لأن صكوك الطلاق هذه ليست جزءًا من صكوك الزواج تلك، ومن المعلوم أن شرط صحة النسبة أن يكون البسط في القسمة جزءًا من المقام.

وأكد أن البيانات المعتمدة للحالة الزواجية عالميًا هي بيانات التعداد السكاني التي تشير إلى أن هناك أربع إلى ست مطلقات سعوديات مقابل كل مائة سعودية متزوجة، وهي بيانات متاحة في جداول الحالة الزواجية للسعوديين في التعداد السكاني للأعوام ١٤١٣هـ و١٤٢٥هـ و١٤٣١هـ وكذا المسح السكاني لعام ١٤٣٧هـ.


وأبان أن التعداد السكاني للسعوديين لعام ١٤٣١هـ يشير إلى أن هناك ٢٢٩٦٣٩ مطلقة، و٣٦٥٩٢٠٥ متزوجة، و٤٩٦٠٦٨ أرملة، وبقسمة عدد المطلقات على مجموع الثلاثة أرقام السابقة وضربه بمائة يكون الناتج خمس مطلقات في كل ١٠٠ ممن سبق لهن الزواج.

ولفت "الرومي" إلى أن احتمال تعرض السعودية للترمل أكثر بما يزيد على الضعف من احتمال تعرضها للطلاق، فقسمة عدد الأرامل على مجموع الثلاثة أرقام السابقة وضربه بمائة يكون الناتج ١١ أرملة في كل ١٠٠ سبق لهن الزواج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الرومي" لـ"سبق": معدلات الطلاق بالسعودية ليست مرتفعة والعلاقات الزوجية مستقرة
سبق

نفى الأمين العام لجمعية "ابن باز" للتنمية الأسرية الدكتور علي بن عبد الرحمن الرومي ما يشاع عن ارتفاع معدلات الطلاق في السعودية، مؤكدًا في هذا الصدد أنها معدلات منخفضة مقارنة بمعدلات دول العالم، وأن العلاقة الزوجية في المجتمع السعودي تتسم بالاستقرار.

وفي التفاصيل، أوضح "الرومي" أن التفسيرات الدارجة لإحصاءات الطلاق في السعودية في الغالب تفسيرات مغلوطة، محذرًا من استخدام البيانات بطريقة خاطئة، فنسبة صكوك الطلاق الصادرة في عام معين إلى صكوك الزواج الصادرة في العام نفسه لا يصح أن تقرأ على أنها نسبة الطلاق بين السعوديات في ذلك العام لأن صكوك الطلاق هذه ليست جزءًا من صكوك الزواج تلك، ومن المعلوم أن شرط صحة النسبة أن يكون البسط في القسمة جزءًا من المقام.

وأكد أن البيانات المعتمدة للحالة الزواجية عالميًا هي بيانات التعداد السكاني التي تشير إلى أن هناك أربع إلى ست مطلقات سعوديات مقابل كل مائة سعودية متزوجة، وهي بيانات متاحة في جداول الحالة الزواجية للسعوديين في التعداد السكاني للأعوام ١٤١٣هـ و١٤٢٥هـ و١٤٣١هـ وكذا المسح السكاني لعام ١٤٣٧هـ.


وأبان أن التعداد السكاني للسعوديين لعام ١٤٣١هـ يشير إلى أن هناك ٢٢٩٦٣٩ مطلقة، و٣٦٥٩٢٠٥ متزوجة، و٤٩٦٠٦٨ أرملة، وبقسمة عدد المطلقات على مجموع الثلاثة أرقام السابقة وضربه بمائة يكون الناتج خمس مطلقات في كل ١٠٠ ممن سبق لهن الزواج.

ولفت "الرومي" إلى أن احتمال تعرض السعودية للترمل أكثر بما يزيد على الضعف من احتمال تعرضها للطلاق، فقسمة عدد الأرامل على مجموع الثلاثة أرقام السابقة وضربه بمائة يكون الناتج ١١ أرملة في كل ١٠٠ سبق لهن الزواج.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
11:20 PM

"الرومي" لـ"سبق": معدلات الطلاق بالسعودية ليست مرتفعة والعلاقات الزوجية مستقرة

قال إنه حسب التعداد السكاني فهناك 5 مطلقات في كل ١٠٠ ممن سبق لهن الزواج

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عبدالحكيم شار - الرياض
5
2,562

نفى الأمين العام لجمعية "ابن باز" للتنمية الأسرية الدكتور علي بن عبد الرحمن الرومي ما يشاع عن ارتفاع معدلات الطلاق في السعودية، مؤكدًا في هذا الصدد أنها معدلات منخفضة مقارنة بمعدلات دول العالم، وأن العلاقة الزوجية في المجتمع السعودي تتسم بالاستقرار.

وفي التفاصيل، أوضح "الرومي" أن التفسيرات الدارجة لإحصاءات الطلاق في السعودية في الغالب تفسيرات مغلوطة، محذرًا من استخدام البيانات بطريقة خاطئة، فنسبة صكوك الطلاق الصادرة في عام معين إلى صكوك الزواج الصادرة في العام نفسه لا يصح أن تقرأ على أنها نسبة الطلاق بين السعوديات في ذلك العام لأن صكوك الطلاق هذه ليست جزءًا من صكوك الزواج تلك، ومن المعلوم أن شرط صحة النسبة أن يكون البسط في القسمة جزءًا من المقام.

وأكد أن البيانات المعتمدة للحالة الزواجية عالميًا هي بيانات التعداد السكاني التي تشير إلى أن هناك أربع إلى ست مطلقات سعوديات مقابل كل مائة سعودية متزوجة، وهي بيانات متاحة في جداول الحالة الزواجية للسعوديين في التعداد السكاني للأعوام ١٤١٣هـ و١٤٢٥هـ و١٤٣١هـ وكذا المسح السكاني لعام ١٤٣٧هـ.


وأبان أن التعداد السكاني للسعوديين لعام ١٤٣١هـ يشير إلى أن هناك ٢٢٩٦٣٩ مطلقة، و٣٦٥٩٢٠٥ متزوجة، و٤٩٦٠٦٨ أرملة، وبقسمة عدد المطلقات على مجموع الثلاثة أرقام السابقة وضربه بمائة يكون الناتج خمس مطلقات في كل ١٠٠ ممن سبق لهن الزواج.

ولفت "الرومي" إلى أن احتمال تعرض السعودية للترمل أكثر بما يزيد على الضعف من احتمال تعرضها للطلاق، فقسمة عدد الأرامل على مجموع الثلاثة أرقام السابقة وضربه بمائة يكون الناتج ١١ أرملة في كل ١٠٠ سبق لهن الزواج.

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200 مليون

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