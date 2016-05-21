النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. أبناء الشهداء ضيوف على مائدة حفل إفطار "واعي" ببلقرن

يقام للعام الرابع ويرعاه المحافظ.. قدمت فيه الهدايا والدروع التذكارية

أقيم مساء اليوم، حفل الإفطار الرمضاني السنوي الرابع الذي تنظمه جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي "واعي" بمحافظة بلقرن.
وكان في استقبال الحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب، ورؤساء مراكز المحافظة، واستقبل محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد، أبناء شهداء الواجب ضيوف الحفل الذين قدموا هدايا للحضور عبارة عن بطاقات.

وتَضَمّن الحفل برنامجاً خطابياً مختصراً، حيث بدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم كلمة لمجلس إدارة المكتب ألقاها "سلطان بن دخيل القرني" نائب رئيس جمعية واعي فمشاركة للمنشد جمعان الحارثي بنشيد تحت عنوان "بشرى رمضان".

تلا ذلك عرض مرئي عن إنجازات المكتب خلال الفترة الفائتة، ثم كلمة الضيوف، فقصيدة شعرية للشاعر سالم محمد سالم الحارثي، ثم قصيدة للشاعر خالد بن محسن القرني.
وألقى محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد، كلمة تناول فيها الدور الإيجابي البارز لجمعية واعي ببلقرن التي تؤدي خدمات جليلة للمجتمع، بعد ذلك سلم المحافظ هدايا ودروع التكريم لأبناء شهداء الواجب.

ثم انتقل الحضور لتناول وجبة الإفطار المعدة لهذا الحفل، وحضرت "سبق" حفل الإفطار والتقطت عدستها صوراً عدة للحضور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. أبناء الشهداء ضيوف على مائدة حفل إفطار "واعي" ببلقرن
سبق

أقيم مساء اليوم، حفل الإفطار الرمضاني السنوي الرابع الذي تنظمه جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي "واعي" بمحافظة بلقرن.
وكان في استقبال الحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب، ورؤساء مراكز المحافظة، واستقبل محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد، أبناء شهداء الواجب ضيوف الحفل الذين قدموا هدايا للحضور عبارة عن بطاقات.

وتَضَمّن الحفل برنامجاً خطابياً مختصراً، حيث بدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم كلمة لمجلس إدارة المكتب ألقاها "سلطان بن دخيل القرني" نائب رئيس جمعية واعي فمشاركة للمنشد جمعان الحارثي بنشيد تحت عنوان "بشرى رمضان".

تلا ذلك عرض مرئي عن إنجازات المكتب خلال الفترة الفائتة، ثم كلمة الضيوف، فقصيدة شعرية للشاعر سالم محمد سالم الحارثي، ثم قصيدة للشاعر خالد بن محسن القرني.
وألقى محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد، كلمة تناول فيها الدور الإيجابي البارز لجمعية واعي ببلقرن التي تؤدي خدمات جليلة للمجتمع، بعد ذلك سلم المحافظ هدايا ودروع التكريم لأبناء شهداء الواجب.

ثم انتقل الحضور لتناول وجبة الإفطار المعدة لهذا الحفل، وحضرت "سبق" حفل الإفطار والتقطت عدستها صوراً عدة للحضور.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
08:21 PM

شاهد.. أبناء الشهداء ضيوف على مائدة حفل إفطار "واعي" ببلقرن

يقام للعام الرابع ويرعاه المحافظ.. قدمت فيه الهدايا والدروع التذكارية

A A A
سويد الحارثي - بلقرن
5
3,463

أقيم مساء اليوم، حفل الإفطار الرمضاني السنوي الرابع الذي تنظمه جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي "واعي" بمحافظة بلقرن.
وكان في استقبال الحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب، ورؤساء مراكز المحافظة، واستقبل محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد، أبناء شهداء الواجب ضيوف الحفل الذين قدموا هدايا للحضور عبارة عن بطاقات.

وتَضَمّن الحفل برنامجاً خطابياً مختصراً، حيث بدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم كلمة لمجلس إدارة المكتب ألقاها "سلطان بن دخيل القرني" نائب رئيس جمعية واعي فمشاركة للمنشد جمعان الحارثي بنشيد تحت عنوان "بشرى رمضان".

تلا ذلك عرض مرئي عن إنجازات المكتب خلال الفترة الفائتة، ثم كلمة الضيوف، فقصيدة شعرية للشاعر سالم محمد سالم الحارثي، ثم قصيدة للشاعر خالد بن محسن القرني.
وألقى محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد، كلمة تناول فيها الدور الإيجابي البارز لجمعية واعي ببلقرن التي تؤدي خدمات جليلة للمجتمع، بعد ذلك سلم المحافظ هدايا ودروع التكريم لأبناء شهداء الواجب.

ثم انتقل الحضور لتناول وجبة الإفطار المعدة لهذا الحفل، وحضرت "سبق" حفل الإفطار والتقطت عدستها صوراً عدة للحضور.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,641
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,617
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,070
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,212

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف
بطل الدوري.. في رمضان!!!

بطل الدوري.. في رمضان!!!

وحيد بغدادي
دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

ماجد البريكان
كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

جمعان الكرت
باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة