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تجدد الاشتباكات والقذائف الصاروخية في محاور العاصمة الليبية طرابلس

في خروقات جديدة للهدنة.. استمرت حتى صباح اليوم

تجددت الاشتباكات العنيفة في أغلب محاور العاصمة الليبية طرابلس، بين قوات الجيش الوطني الليبي من ناحية، وقوات حكومة الوفاق، في خروقات جديدة للهدنة، حيث استمرت الاشتباكات لساعات طويلة منذ مساء الخميس وحتى صباح اليوم.
وبحسب مصدر عسكري تابع للجيش الليبي، فإن الاشتباكات تجددت، بشكل عنيف؛ بعد انتهاك قوات حكومة الوفاق لهدنة وقف إطلاق النار، التي أعلنها الجيش الوطني الليبي بناءً على دعوة دول صديقة وشقيقة، وفق بيانات عسكرية سابقة.
وقال النقيب سالم بن حميد من قوات الجيش الوطني الليبي في تصريح للصحفيين إن "قوات حكومة الوفاق اعتمدت في هجومها على قذائف الهاون، والتي يعمل عليها عناصر أتراك وسوريون تم جلبهم، خلال الأيام الماضية".
وأشار بن حميد في تصريحات إعلامية إلى أن الكتيبة 210 مشاة أفشلت هجومًا قامت به قوات تابعة لحكومة الوفاق، وأسفرت هذه المواجهة عن مقتل 6 عناصر من المرتزقة.

وأضافت مصادر مطلعة أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق بمحيط منطقة عين زارة وطريق المطار بشارع ولي العهد فجر اليوم.
وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني استطاعت السيطرة على أجزاء كبيرة من منطقة مشروع الهضبة بعد اشتباكات عنيفة استمرت لساعات.

ليبيا طرابلس قوات الجيش الوطني الليبي حكومة الوفاق

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تجدد الاشتباكات والقذائف الصاروخية في محاور العاصمة الليبية طرابلس
سبق

تجددت الاشتباكات العنيفة في أغلب محاور العاصمة الليبية طرابلس، بين قوات الجيش الوطني الليبي من ناحية، وقوات حكومة الوفاق، في خروقات جديدة للهدنة، حيث استمرت الاشتباكات لساعات طويلة منذ مساء الخميس وحتى صباح اليوم.
وبحسب مصدر عسكري تابع للجيش الليبي، فإن الاشتباكات تجددت، بشكل عنيف؛ بعد انتهاك قوات حكومة الوفاق لهدنة وقف إطلاق النار، التي أعلنها الجيش الوطني الليبي بناءً على دعوة دول صديقة وشقيقة، وفق بيانات عسكرية سابقة.
وقال النقيب سالم بن حميد من قوات الجيش الوطني الليبي في تصريح للصحفيين إن "قوات حكومة الوفاق اعتمدت في هجومها على قذائف الهاون، والتي يعمل عليها عناصر أتراك وسوريون تم جلبهم، خلال الأيام الماضية".
وأشار بن حميد في تصريحات إعلامية إلى أن الكتيبة 210 مشاة أفشلت هجومًا قامت به قوات تابعة لحكومة الوفاق، وأسفرت هذه المواجهة عن مقتل 6 عناصر من المرتزقة.

وأضافت مصادر مطلعة أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق بمحيط منطقة عين زارة وطريق المطار بشارع ولي العهد فجر اليوم.
وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني استطاعت السيطرة على أجزاء كبيرة من منطقة مشروع الهضبة بعد اشتباكات عنيفة استمرت لساعات.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
02:25 PM

تجدد الاشتباكات والقذائف الصاروخية في محاور العاصمة الليبية طرابلس

في خروقات جديدة للهدنة.. استمرت حتى صباح اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تجددت الاشتباكات العنيفة في أغلب محاور العاصمة الليبية طرابلس، بين قوات الجيش الوطني الليبي من ناحية، وقوات حكومة الوفاق، في خروقات جديدة للهدنة، حيث استمرت الاشتباكات لساعات طويلة منذ مساء الخميس وحتى صباح اليوم.
وبحسب مصدر عسكري تابع للجيش الليبي، فإن الاشتباكات تجددت، بشكل عنيف؛ بعد انتهاك قوات حكومة الوفاق لهدنة وقف إطلاق النار، التي أعلنها الجيش الوطني الليبي بناءً على دعوة دول صديقة وشقيقة، وفق بيانات عسكرية سابقة.
وقال النقيب سالم بن حميد من قوات الجيش الوطني الليبي في تصريح للصحفيين إن "قوات حكومة الوفاق اعتمدت في هجومها على قذائف الهاون، والتي يعمل عليها عناصر أتراك وسوريون تم جلبهم، خلال الأيام الماضية".
وأشار بن حميد في تصريحات إعلامية إلى أن الكتيبة 210 مشاة أفشلت هجومًا قامت به قوات تابعة لحكومة الوفاق، وأسفرت هذه المواجهة عن مقتل 6 عناصر من المرتزقة.

وأضافت مصادر مطلعة أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق بمحيط منطقة عين زارة وطريق المطار بشارع ولي العهد فجر اليوم.
وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني استطاعت السيطرة على أجزاء كبيرة من منطقة مشروع الهضبة بعد اشتباكات عنيفة استمرت لساعات.

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