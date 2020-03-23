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ماليزيا تُحقق أكبر قفزة يومية في الإصابات بكورونا داخل البلاد

الصحة: وصل إجمالي الحالات المؤكدة بالفيروس إلى 1518 حالة

حققت ماليزيا، اليوم الاثنين، أكبر قفزة يومية في الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت وزارة الصحة الماليزية إنها حققت 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أكبر قفزة يومية لعدد الإصابات في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا؛ وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وبتلك الطريقة يصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 1518 حالة.

وقالت وزارة الصحة: إن نحو 970 من إجمالي الحالات مرتبطة بتجمع ديني انقعد الشهر الماضي، بالقرب من العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقالت الوزارة: إن حصيلة القتلى من الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت إلى 14 شخصًا.

ونشرت ماليزيا الجيش، أمس الأحد، لتطبيق قيود تستمر أسبوعين على التنقلات، فيما سجلت البلاد أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة جنوب شرق آسيا، أغلبها له علاقة بتجمع ديني حاشد جرى تنظيمه أواخر الشهر الماضي.

وقالت السلطات الصحية في ماليزيا: إن نحو 16 ألفًا حضروا التجمع الديني الذي أقيم في مسجد قرب العاصمة كوالالمبور في الفترة من 27 فبراير وحتى الأول من مارس، وكان نحو 14500 منهم من مواطني البلاد.

وذكر رئيس الوزراء، محيي الدين ياسين، أن البلاد تواجه "موجة ثانية" من العدوى وحذّر من تأثير انتشار المرض على النمو الاقتصادي.

وأعلنت الحكومة الماليزية، فرض قيود على السفر والأعمال، للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

ماليزيا فيروس كورونا الجديد

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ماليزيا تُحقق أكبر قفزة يومية في الإصابات بكورونا داخل البلاد
سبق

حققت ماليزيا، اليوم الاثنين، أكبر قفزة يومية في الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت وزارة الصحة الماليزية إنها حققت 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أكبر قفزة يومية لعدد الإصابات في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا؛ وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وبتلك الطريقة يصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 1518 حالة.

وقالت وزارة الصحة: إن نحو 970 من إجمالي الحالات مرتبطة بتجمع ديني انقعد الشهر الماضي، بالقرب من العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقالت الوزارة: إن حصيلة القتلى من الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت إلى 14 شخصًا.

ونشرت ماليزيا الجيش، أمس الأحد، لتطبيق قيود تستمر أسبوعين على التنقلات، فيما سجلت البلاد أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة جنوب شرق آسيا، أغلبها له علاقة بتجمع ديني حاشد جرى تنظيمه أواخر الشهر الماضي.

وقالت السلطات الصحية في ماليزيا: إن نحو 16 ألفًا حضروا التجمع الديني الذي أقيم في مسجد قرب العاصمة كوالالمبور في الفترة من 27 فبراير وحتى الأول من مارس، وكان نحو 14500 منهم من مواطني البلاد.

وذكر رئيس الوزراء، محيي الدين ياسين، أن البلاد تواجه "موجة ثانية" من العدوى وحذّر من تأثير انتشار المرض على النمو الاقتصادي.

وأعلنت الحكومة الماليزية، فرض قيود على السفر والأعمال، للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
02:31 PM

ماليزيا تُحقق أكبر قفزة يومية في الإصابات بكورونا داخل البلاد

الصحة: وصل إجمالي الحالات المؤكدة بالفيروس إلى 1518 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حققت ماليزيا، اليوم الاثنين، أكبر قفزة يومية في الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت وزارة الصحة الماليزية إنها حققت 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أكبر قفزة يومية لعدد الإصابات في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا؛ وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وبتلك الطريقة يصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 1518 حالة.

وقالت وزارة الصحة: إن نحو 970 من إجمالي الحالات مرتبطة بتجمع ديني انقعد الشهر الماضي، بالقرب من العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقالت الوزارة: إن حصيلة القتلى من الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت إلى 14 شخصًا.

ونشرت ماليزيا الجيش، أمس الأحد، لتطبيق قيود تستمر أسبوعين على التنقلات، فيما سجلت البلاد أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة جنوب شرق آسيا، أغلبها له علاقة بتجمع ديني حاشد جرى تنظيمه أواخر الشهر الماضي.

وقالت السلطات الصحية في ماليزيا: إن نحو 16 ألفًا حضروا التجمع الديني الذي أقيم في مسجد قرب العاصمة كوالالمبور في الفترة من 27 فبراير وحتى الأول من مارس، وكان نحو 14500 منهم من مواطني البلاد.

وذكر رئيس الوزراء، محيي الدين ياسين، أن البلاد تواجه "موجة ثانية" من العدوى وحذّر من تأثير انتشار المرض على النمو الاقتصادي.

وأعلنت الحكومة الماليزية، فرض قيود على السفر والأعمال، للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

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