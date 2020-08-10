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"مدني البرك" ينتشل جثتي امرأتين غرقتا بوادي "القريزعات" بعمق عسير

في مستنقع خلفته السيول

تمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة البرك، من انتشال جثتين لامرأتين غرقتا بمستنقع في وادي القريزعات.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، أن إدارة الدفاع المدني بمحافظة البرك تلقت بلاغاً حضوريًا في تمام الساعة (١١:٥٨) اليوم الاثنين، يفيد عن وجود حالتي غرق بوادي القريزعات بمركز عمق.

وأضف: "على الفور تم تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبالوصول اتضح بأن الحالة عبارة عن غرق امرأتين داخل مستنقع ناتج عن السيول بوادي القريزعات، أثناء قيامهما بالتنزه، وقد قامت فرق الإنقاذ المائي بالبحث عنهما في المستنقع وانتشال الجثتين وتسليم الموقع لجهة الاختصاص.

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"مدني البرك" ينتشل جثتي امرأتين غرقتا بوادي "القريزعات" بعمق عسير
سبق

تمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة البرك، من انتشال جثتين لامرأتين غرقتا بمستنقع في وادي القريزعات.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، أن إدارة الدفاع المدني بمحافظة البرك تلقت بلاغاً حضوريًا في تمام الساعة (١١:٥٨) اليوم الاثنين، يفيد عن وجود حالتي غرق بوادي القريزعات بمركز عمق.

وأضف: "على الفور تم تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبالوصول اتضح بأن الحالة عبارة عن غرق امرأتين داخل مستنقع ناتج عن السيول بوادي القريزعات، أثناء قيامهما بالتنزه، وقد قامت فرق الإنقاذ المائي بالبحث عنهما في المستنقع وانتشال الجثتين وتسليم الموقع لجهة الاختصاص.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
06:20 PM

"مدني البرك" ينتشل جثتي امرأتين غرقتا بوادي "القريزعات" بعمق عسير

في مستنقع خلفته السيول

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محمد طيران - البرك
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تمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة البرك، من انتشال جثتين لامرأتين غرقتا بمستنقع في وادي القريزعات.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، أن إدارة الدفاع المدني بمحافظة البرك تلقت بلاغاً حضوريًا في تمام الساعة (١١:٥٨) اليوم الاثنين، يفيد عن وجود حالتي غرق بوادي القريزعات بمركز عمق.

وأضف: "على الفور تم تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبالوصول اتضح بأن الحالة عبارة عن غرق امرأتين داخل مستنقع ناتج عن السيول بوادي القريزعات، أثناء قيامهما بالتنزه، وقد قامت فرق الإنقاذ المائي بالبحث عنهما في المستنقع وانتشال الجثتين وتسليم الموقع لجهة الاختصاص.

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