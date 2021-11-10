فتح باب استقبال طلبات التسجيل للتلاوات المتفرقة والمصاحف القرآنية

في استديوهات المركز السعودي للتلاوات بمناطق المملكة وفق أحدث المعايير والجودة

أعلن المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية عن فتح باب استقبال طلبات التسجيل للتلاوات المتفرقة والمصاحف القرآنية عبر استمارة التسجيل المعلنة في حساب المركز على "تويتر".



وصرح المشرف العام على المركز عبدالرحمن بن محمد الشايع بأن المجال مفتوح لأصحاب الأصوات الندية ممن يتقن تلاوة القرآن من جميع أنحاء العالم لتسجيل تلاواتهم القرآنية في استديوهات المركز المنتشرة في مناطق المملكة وفق أحدث المعايير والجودة بحضور لجنة متخصصة في الإقراء والإجازة القرآنية.



وكان المركز قد أطلق ضمن مبادرات هيئة الإذاعة والتلفزيون في اليوم الوطني الـ91 ليكون بذلك بيت خبرة في مجال التلاوات القرآنية والأحاديث النبوية، ويزود القنوات والإذاعات الدينية بالمحتوى القرآني المتخصص وفق معاير جودة عالية.