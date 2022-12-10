الدوري السعودي: الفيصلي يستعيد نغمة الانتصارات.. ويزيد معاناة الشباب

استعاد فريق الفيصلي نغمة الانتصارات بفوزه الثمين على مضيفه الشباب بهدف دون رد في اللقاء الذي احتضنه ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في افتتاح الجولة 13 والأخيرة لمرحلة الذهاب من الدوري السعودي للمحترفين.

يدين الفيصلي بالفضل إلى نجمه إسلام سراج الذي سجل هدف الانتصار الوحيد بالدقيقة 37 من زمن اللقاء.



رفع الفيصلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد الشباب عند النقطة 13 في المركز التاسع مؤقتاً.