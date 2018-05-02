اختطاف طفل في مستشفى المندق.. سيناريو خطة فرضية

الأولى من نوعها في المنطقة بمشاركة عدة جهات

نفذ مستشفى المندق العام بمشاركة الجهات الحكومية بالمحافظة وبالتعاون مع إدارة الطوارئ والأزمات بصحة الباحة، صباح اليوم، خطة فرضية تتمثل في عملية اختطاف طفل من قسم الأطفال.

وجاء تنفيذ هذه الخطة الفرصية بإشراف مباشر من مدير المستشفى عبدالله جمعان الزهراني، الذي قال: هذه الخطة الفرضية هي الأولى من نوعها في المنطقة وتأتي تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عبده حسن الزبيدي.