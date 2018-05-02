النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اختطاف طفل في مستشفى المندق.. سيناريو خطة فرضية

الأولى من نوعها في المنطقة بمشاركة عدة جهات

نفذ مستشفى المندق العام بمشاركة الجهات الحكومية بالمحافظة وبالتعاون مع إدارة الطوارئ والأزمات بصحة الباحة، صباح اليوم، خطة فرضية تتمثل في عملية اختطاف طفل من قسم الأطفال.

وجاء تنفيذ هذه الخطة الفرصية بإشراف مباشر من مدير المستشفى عبدالله جمعان الزهراني، الذي قال: هذه الخطة الفرضية هي الأولى من نوعها في المنطقة وتأتي تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عبده حسن الزبيدي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اختطاف طفل في مستشفى المندق.. سيناريو خطة فرضية
سبق

نفذ مستشفى المندق العام بمشاركة الجهات الحكومية بالمحافظة وبالتعاون مع إدارة الطوارئ والأزمات بصحة الباحة، صباح اليوم، خطة فرضية تتمثل في عملية اختطاف طفل من قسم الأطفال.

وجاء تنفيذ هذه الخطة الفرصية بإشراف مباشر من مدير المستشفى عبدالله جمعان الزهراني، الذي قال: هذه الخطة الفرضية هي الأولى من نوعها في المنطقة وتأتي تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عبده حسن الزبيدي.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
04:52 PM

اختطاف طفل في مستشفى المندق.. سيناريو خطة فرضية

الأولى من نوعها في المنطقة بمشاركة عدة جهات

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
5
9,583

نفذ مستشفى المندق العام بمشاركة الجهات الحكومية بالمحافظة وبالتعاون مع إدارة الطوارئ والأزمات بصحة الباحة، صباح اليوم، خطة فرضية تتمثل في عملية اختطاف طفل من قسم الأطفال.

وجاء تنفيذ هذه الخطة الفرصية بإشراف مباشر من مدير المستشفى عبدالله جمعان الزهراني، الذي قال: هذه الخطة الفرضية هي الأولى من نوعها في المنطقة وتأتي تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عبده حسن الزبيدي.

شارك برأيك
72
468

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,468
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,200
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,214
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,340

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

انتهى زمن الأربعة الكبار

انتهى زمن الأربعة الكبار

سلطان رديف
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة