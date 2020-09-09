صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الأربعاء)، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "مفخّخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة
متحدث "التحالف": بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية
صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الأربعاء)، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية
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اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "مفخّخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-09
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
09:50 AM
اخر تعديل
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
10:40 AM
اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "مفخّخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة
متحدث "التحالف": بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية
صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الأربعاء)، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
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