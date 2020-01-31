الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة لميليشيا الحوثي بالجوف

تدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية بدعم "طيران التحالف"

أعلن الجيش اليمني أمس السيطرة على عدد من المرتفعات في جبهة العقبة بعد مواجهات عنيفة جنوب مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري قوله " إن الجيش الوطني حرّر خمسة مواقع في جبهة العقبة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بمديرية خب والشعف وكبدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

ولفت إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن شارك في قصف تلك المواقع ونجم عن ذلك تدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية.