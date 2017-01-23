"أندرويد" تفاجئ مستخدميها بـ"الجديد الصادم"

طرحت نسخة تجريبية أولى على هاتفين فقط

فاجأت شركة "جوجل" الأمريكية، معظمَ مستخدمي نظام تشغيل "أندرويد" الخاص بها، بكشفها عن تحديث جديد لنظام تشغيل الهواتف الذكية الأشهر في العالم.

وبرغم أن تحديث "أندرويد أوريو" لم يصل حتى الآن إلى كل الهواتف الذكية في العالم؛ إلا أن "جوجل" فاجأت العالم بإطلاقها نسخةً تجريبيةً أولى من نظام تشغيلها الأحدث "أندرويد كيو".

ولم تعلن "جوجل" بعدُ الاسم التجاري المقترح لنظام تشغيل "أندرويد كيو"، الذي اعتادت الشركة الأمريكية أن يكون أحد أسماء الحلويات الشهيرة.

وطرحت "جوجل" النسخةَ التجريبية الأولى على هاتفين فقط؛ وهما "جوجل بيكسل 3"، و"جوجل بيكسل 3 إكس إل".

ويظهر من خلال النسخة التجريبية الأولى على نظام "أندرويد كيو"؛ ما وصفته تقارير إخبارية بأنه سيكون صادماً لعدد واسع من المستخدمين.

وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إلى أن تحديث "أندرويد كيو" يمنح لشركات الاتصالات التي توفر خدمة الإنترنت للهواتف الذكية في بلدك، إمكانيات تحكم كبيرة على هواتف المستخدمين.

ويمكن لشركات الاتصالات في حالة شراء هاتف ذكي من خلالهم، أن تحجب عنك استخدام الشريحة الثانية في حالة استخدام شريحة من شركات اتصالات أخرى.

وأوضحت أن هذا الأمر يطبق في حالة أن شريحة الاتصالات الخاصة بك، ستكون موجودة في فتحة الاتصالات الأولى.

ويضم نظام تشغيل "أندرويد كيو"، عدداً من الميزات الاستثنائية الأخرى، مثل:

- الوضع الليلي:

تم إضافة عدد من إعدادات الشاشة للوضع الليلي، والذي يتضمن إعدادات متميزة من المتصفح، ونافذة الصوت، والإعدادات السريعة، وحتى شريط وقائمة الإشعارات.

- صلاحية التطبيقات:

تتيح "جوجل" في نظام "أندرويد كيو" صلاحيات أوسع في صلاحية التطبيقات، والتي تمكن المستخدم من إمكانية متابعتها وتحديد عملها في أوقات معينة.

كما أنها ستمكن من إيقاف وصول تطبيقات (مثل فيسبوك) إلى موقعك الجغرافي مثلاً، وسيطالبك بالسماح بتلك الصلاحية أولاً.