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أمانة تبوك تنفّذ أكثر من 230 جولة رقابية وتخالف 41 محلًّا تجاريًّا

صادرت كميات من الأطعمة المجمدة لعدم ملاءمتها الاشتراطات الصحية

نفّذت أمانة منطقة تبوك، اليوم، أكثر من 230 جولة على الأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم مخالفة 41 محلًّا تجاريًّا، وإنذار أكثر من 40 محلًّا، إضافة إلى تعقيم 19 موقعًا تم من خلالها تطهير الأرصفة وواجهة المحلات.

وقامت الأمانة بمصادرة كميات من الأطعمة والمواد الغذائية المجمدة في أحد المحلات التي ثبت عدم ملاءمتها والتزامها بالاشتراطات الصحية، إضافة إلى سوء النظافة داخل المحل.

وأوضحت الأمانة أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي تواصلًا للجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة في التعامل مع فيروس كورونا الجديد، والحد من انتشاره؛ حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، وتوفير أقصى درجات الوقاية للمواطنين والمقيمين؛ مبينةً استمرار هذه الحملات للتأكد من التزام المتاجر بالاشتراطات الصحية، وتطبيق أشد العقوبات على المخالفين، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر هاتف الطوارئ 940 على مدار الساعة.

أمانة منطقة تبوك فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة تبوك تنفّذ أكثر من 230 جولة رقابية وتخالف 41 محلًّا تجاريًّا
سبق

نفّذت أمانة منطقة تبوك، اليوم، أكثر من 230 جولة على الأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم مخالفة 41 محلًّا تجاريًّا، وإنذار أكثر من 40 محلًّا، إضافة إلى تعقيم 19 موقعًا تم من خلالها تطهير الأرصفة وواجهة المحلات.

وقامت الأمانة بمصادرة كميات من الأطعمة والمواد الغذائية المجمدة في أحد المحلات التي ثبت عدم ملاءمتها والتزامها بالاشتراطات الصحية، إضافة إلى سوء النظافة داخل المحل.

وأوضحت الأمانة أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي تواصلًا للجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة في التعامل مع فيروس كورونا الجديد، والحد من انتشاره؛ حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، وتوفير أقصى درجات الوقاية للمواطنين والمقيمين؛ مبينةً استمرار هذه الحملات للتأكد من التزام المتاجر بالاشتراطات الصحية، وتطبيق أشد العقوبات على المخالفين، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر هاتف الطوارئ 940 على مدار الساعة.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
11:58 AM

أمانة تبوك تنفّذ أكثر من 230 جولة رقابية وتخالف 41 محلًّا تجاريًّا

صادرت كميات من الأطعمة المجمدة لعدم ملاءمتها الاشتراطات الصحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نفّذت أمانة منطقة تبوك، اليوم، أكثر من 230 جولة على الأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم مخالفة 41 محلًّا تجاريًّا، وإنذار أكثر من 40 محلًّا، إضافة إلى تعقيم 19 موقعًا تم من خلالها تطهير الأرصفة وواجهة المحلات.

وقامت الأمانة بمصادرة كميات من الأطعمة والمواد الغذائية المجمدة في أحد المحلات التي ثبت عدم ملاءمتها والتزامها بالاشتراطات الصحية، إضافة إلى سوء النظافة داخل المحل.

وأوضحت الأمانة أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي تواصلًا للجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة في التعامل مع فيروس كورونا الجديد، والحد من انتشاره؛ حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، وتوفير أقصى درجات الوقاية للمواطنين والمقيمين؛ مبينةً استمرار هذه الحملات للتأكد من التزام المتاجر بالاشتراطات الصحية، وتطبيق أشد العقوبات على المخالفين، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر هاتف الطوارئ 940 على مدار الساعة.

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