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فيديو الظبي يروي قصة الإنسان مع كورونا

مع الحياة على حافة الخطر

ربما لا تختلف قصة الإنسان مع فيروس كورونا المستجد عما حدث لهذا الظبي الأفريقي، كان عليه أن يأتي إلى بحيرة ليروي ظمأه، وكما يكمن الفيروس في كل مكان حولنا، كمن تمساح ضخم تحت الماء لضرب الظبي في لحظة غفلة، لكن ما حدث يستحق المشاهدة وأخذ العبرة.

ويقول موقع "وايد أوبن سبيسز" للحياة البرية، إذا كنت صيدًا لكل من حولك فستكون حياتك صعبة مثل حياة هذا الظبي، فعلى الأرض تسعى لاصطياده الأسود والنمور والكلاب البرية والفهود، وفي الماء تنتظره التماسيح لتقبض على رقبته وعليه أن يواجه هذا الخطر كل لحظة في كل يوم.

لكن في هذا الفيديو، يظهر الظبي وهو يشرب الماء بينما عيناه تستطلعان سطح الماء بحذر شديد، وكل أجزاء جسمه في وضع يمكنه من الهرب حتى في لحظة المباغته؛ انحناء القدمين الأمامين وارتفاع القدمين الخلفيتين، ما مكنه من قفزة الحياة في مواجهة الموت.

ويضيف الموقع، في حياة هذا الظبي لا أمان تام في أي مكان يذهب إليه، فعليه الحذر الدائم.

وهذه الحكمة تنطبق تمامًا على تعامل الإنسان مع فيروس كورونا، الذي يترصدنا في كل مكان من السيارة إلى السوبر ماركت وأماكن العمل، في مقبض باب أو زر مصعد أو حتى ورقة نقدية، وهو ما يوجب الحذر بالكمامة ومداومة غسل اليدين.

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فيديو الظبي يروي قصة الإنسان مع كورونا
سبق

ربما لا تختلف قصة الإنسان مع فيروس كورونا المستجد عما حدث لهذا الظبي الأفريقي، كان عليه أن يأتي إلى بحيرة ليروي ظمأه، وكما يكمن الفيروس في كل مكان حولنا، كمن تمساح ضخم تحت الماء لضرب الظبي في لحظة غفلة، لكن ما حدث يستحق المشاهدة وأخذ العبرة.

ويقول موقع "وايد أوبن سبيسز" للحياة البرية، إذا كنت صيدًا لكل من حولك فستكون حياتك صعبة مثل حياة هذا الظبي، فعلى الأرض تسعى لاصطياده الأسود والنمور والكلاب البرية والفهود، وفي الماء تنتظره التماسيح لتقبض على رقبته وعليه أن يواجه هذا الخطر كل لحظة في كل يوم.

لكن في هذا الفيديو، يظهر الظبي وهو يشرب الماء بينما عيناه تستطلعان سطح الماء بحذر شديد، وكل أجزاء جسمه في وضع يمكنه من الهرب حتى في لحظة المباغته؛ انحناء القدمين الأمامين وارتفاع القدمين الخلفيتين، ما مكنه من قفزة الحياة في مواجهة الموت.

ويضيف الموقع، في حياة هذا الظبي لا أمان تام في أي مكان يذهب إليه، فعليه الحذر الدائم.

وهذه الحكمة تنطبق تمامًا على تعامل الإنسان مع فيروس كورونا، الذي يترصدنا في كل مكان من السيارة إلى السوبر ماركت وأماكن العمل، في مقبض باب أو زر مصعد أو حتى ورقة نقدية، وهو ما يوجب الحذر بالكمامة ومداومة غسل اليدين.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
03:24 PM

فيديو الظبي يروي قصة الإنسان مع كورونا

مع الحياة على حافة الخطر

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
383

ربما لا تختلف قصة الإنسان مع فيروس كورونا المستجد عما حدث لهذا الظبي الأفريقي، كان عليه أن يأتي إلى بحيرة ليروي ظمأه، وكما يكمن الفيروس في كل مكان حولنا، كمن تمساح ضخم تحت الماء لضرب الظبي في لحظة غفلة، لكن ما حدث يستحق المشاهدة وأخذ العبرة.

ويقول موقع "وايد أوبن سبيسز" للحياة البرية، إذا كنت صيدًا لكل من حولك فستكون حياتك صعبة مثل حياة هذا الظبي، فعلى الأرض تسعى لاصطياده الأسود والنمور والكلاب البرية والفهود، وفي الماء تنتظره التماسيح لتقبض على رقبته وعليه أن يواجه هذا الخطر كل لحظة في كل يوم.

لكن في هذا الفيديو، يظهر الظبي وهو يشرب الماء بينما عيناه تستطلعان سطح الماء بحذر شديد، وكل أجزاء جسمه في وضع يمكنه من الهرب حتى في لحظة المباغته؛ انحناء القدمين الأمامين وارتفاع القدمين الخلفيتين، ما مكنه من قفزة الحياة في مواجهة الموت.

ويضيف الموقع، في حياة هذا الظبي لا أمان تام في أي مكان يذهب إليه، فعليه الحذر الدائم.

وهذه الحكمة تنطبق تمامًا على تعامل الإنسان مع فيروس كورونا، الذي يترصدنا في كل مكان من السيارة إلى السوبر ماركت وأماكن العمل، في مقبض باب أو زر مصعد أو حتى ورقة نقدية، وهو ما يوجب الحذر بالكمامة ومداومة غسل اليدين.

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