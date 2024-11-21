حرس الحدود ينظم برنامج المدرب المعتمد في الحوار الحضاري لمنسوبيه

نظمت المديرية العامة لحرس الحدود، برنامج المدرب المعتمد في الحوار الحضاري، بمبادرة من مركز الملك عبدالعزير للحوار الوطني، وبموافقة مدير عام حرس الحدود، الفريق عوّاد بن عيد البلوي، وذلك بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة.



وأوضح المتحدث الإعلامي للأكاديمية الرائد، محمد بن أحمد الثقفي، أن هذا البرنامج والذي تم من خلاله تأهيل ٨٤ مدربًا ومدربة من منسوبي ومنسوبات حرس الحدود، على مدى أربعة أيام، وبإشراف ومتابعة قائد الأكاديمية اللواء البحري الركن، علي بن داهش آل داهش، والذي هدف إلى الإسهام في نشر ثقافة الحوار الحضاري، والاهتمام بالشأن الحواري الأصيل مع الثقافات والحضارات العالمية لتكون واقعاً ملموساً، سعياً لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.



يذكر أن هذا البرنامج كان بتنسيق من مشرفة ومنسقة البرامج لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطنى بمنطقة مكة المكرمة، عضو اللجنة النسائيه للتوعية بحرس الحدود، الدكتورة منيرة بنت صالح العكاس، كما قدمه عدد من المحاضرين المتخصصين من مركز الحوار للتدريب، حيث قدم حقيبة تنمية مهارات الاتصال في الحوار، عبداللطيف بن زاهر الشهري، وقدم كل من الدكتور. عبدالله بن سعيد التركي وفاطمة بنت مصلح القحطاني، حقيبة المدرب المعتمد في الحوار الحضاري، والتي تضمنت عدداً من المحاور منها: تعريف الاتصال، وسائل وطرق الاتصال الفعّال، أهمية الحوار الحضاري، أهدافه، طرق نشره، نظرياته، موقف الإسلام من الحوار الحضاري، ودور المملكة الريادي في الحوار الحضاري.